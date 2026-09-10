Luego de varios días con temperaturas más agradables, el frío intenso volverá a instalarse en Neuquén y estará acompañado por viento e inestabilidad. De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), el cambio comenzará a sentirse este jueves y se profundizará durante el viernes.

Para este jueves se espera cielo cubierto durante gran parte de la jornada. La temperatura máxima rondará los 18°C, pero durante la noche descenderá hasta los 2°C. El viento irá aumentando hacia el final del día, con velocidades que podrían alcanzar los 44 km/h y ráfagas de hasta 54 km/h.

El viento tendrá un fuerte protagonismo y las ráfagas podrían superar los 60 km/h.

El viernes llegará el tramo más intenso del frente frío. Se pronostican lluvias débiles y dispersas durante el día, una máxima de apenas 7°C y una mínima que podría llegar a los -5°C durante la noche. Además, el viento será uno de los protagonistas, con velocidades sostenidas de hasta 52 km/h y ráfagas de 63 km/h.

Para el sábado se espera una mejora en las condiciones del cielo, aunque el frío continuará. La máxima será de alrededor de 9°C y durante la noche volverán a registrarse temperaturas bajo cero, con una mínima estimada de -3°C. El viento, en cambio, perderá intensidad y las ráfagas no superarían los 18 km/h.

El domingo comenzará una recuperación de las temperaturas antes de un nuevo cambio durante la próxima semana.

El domingo comenzará una recuperación progresiva de las temperaturas, con una máxima prevista de 15°C y una mínima cercana a 0°C. Sin embargo, el alivio será breve: para el lunes se anticipa una jornada templada, con hasta 22°C, mientras que el martes volverían el cielo cubierto y el viento a la región.