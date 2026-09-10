Luego de varios días con temperaturas más agradables, el frío intenso volverá a instalarse en Neuquén y estará acompañado por viento e inestabilidad. De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), el cambio comenzará a sentirse este jueves y se profundizará durante el viernes.
Para este jueves se espera cielo cubierto durante gran parte de la jornada. La temperatura máxima rondará los 18°C, pero durante la noche descenderá hasta los 2°C. El viento irá aumentando hacia el final del día, con velocidades que podrían alcanzar los 44 km/h y ráfagas de hasta 54 km/h.
El viernes llegará el tramo más intenso del frente frío. Se pronostican lluvias débiles y dispersas durante el día, una máxima de apenas 7°C y una mínima que podría llegar a los -5°C durante la noche. Además, el viento será uno de los protagonistas, con velocidades sostenidas de hasta 52 km/h y ráfagas de 63 km/h.
Para el sábado se espera una mejora en las condiciones del cielo, aunque el frío continuará. La máxima será de alrededor de 9°C y durante la noche volverán a registrarse temperaturas bajo cero, con una mínima estimada de -3°C. El viento, en cambio, perderá intensidad y las ráfagas no superarían los 18 km/h.
El domingo comenzará una recuperación progresiva de las temperaturas, con una máxima prevista de 15°C y una mínima cercana a 0°C. Sin embargo, el alivio será breve: para el lunes se anticipa una jornada templada, con hasta 22°C, mientras que el martes volverían el cielo cubierto y el viento a la región.