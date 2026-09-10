Estable, temperaturas agradables y nubosidad en aumento: así estará el tiempo este jueves en la provincia de Neuquén

La provincia de Neuquén tendrá este jueves 10 de septiembre de 2026 una jornada relativamente tranquila, con temperaturas agradables para la época en los valles y mesetas, mientras que en la cordillera persistirá el ambiente frío característico de finales del invierno. La presencia de nubes irá en aumento durante el día y marcará la antesala de un sistema que podría generar precipitaciones y un descenso térmico durante las jornadas siguientes.

Un jueves de transición en toda la provincia

El panorama meteorológico para este jueves 10 de septiembre mostrará una provincia dividida entre las temperaturas agradables del Alto Valle y el persistente frío cordillerano. La nubosidad en aumento será la principal característica de la jornada y anticipará el ingreso de condiciones más inestables para el viernes, cuando podrían regresar las lluvias en los valles y las nevadas en sectores de montaña.

Neuquén capital: una tarde templada antes del cambio

La capital neuquina tendrá cielo parcialmente nublado a cubierto durante gran parte de la jornada. El ambiente será agradable durante la tarde y el viento se mantendrá débil a moderado.

Mínima: 1°C



Máxima: 17°C

Las condiciones se mantendrán estables, aunque la nubosidad comenzará a consolidarse hacia la noche.

Zapala: frío por la mañana y nubosidad durante el día

En el centro de la provincia, el jueves comenzará con temperaturas bajas y posibles heladas aisladas en sectores rurales. Con el correr de las horas aumentará la nubosidad, aunque sin precipitaciones significativas.

Mínima: 0°C



Máxima: 13°C

El viento será leve y contribuirá a una sensación térmica algo más agradable durante la tarde.

Chos Malal: condiciones estables en el norte neuquino

La región del Alto Neuquén tendrá una jornada tranquila, con cielo entre parcialmente nublado y nublado y temperaturas moderadas para septiembre.

Mínima: 2°C



Máxima: 14°C

No se esperan fenómenos relevantes y las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre.

San Martín de los Andes: frío cordillerano y cielo cubierto

La localidad lacustre mantendrá el típico ambiente invernal. El cielo permanecerá mayormente cubierto y el frío seguirá siendo protagonista durante gran parte del día.

Mínima: 0°C



Máxima: 8°C

Por el momento no se prevén nevadas importantes, aunque la situación meteorológica comenzará a mostrar señales de inestabilidad hacia el viernes.

Villa La Angostura: nubes y bajas temperaturas junto al Nahuel Huapi

La villa turística tendrá una jornada fría, con abundante nubosidad y escasa amplitud térmica. El viento será débil y las condiciones generales se mantendrán estables.

Mínima: 2°C



Máxima: 6°C

El tiempo seguirá siendo propicio para las actividades turísticas, aunque con abrigo debido a las bajas temperaturas.