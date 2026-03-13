El Parque Nacional Lanín informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla por lluvias para este sábado, mientras que para el domingo se prevé la posibilidad de que la situación alcance una Alerta Naranja.

Según los pronósticos, la región será afectada por abundantes lluvias, algunas localmente fuertes, con precipitaciones acumuladas estimadas entre 30 y 60 milímetros, pudiendo superarse de manera puntual. Además, se esperan vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

El Parque Nacional Lanín recordó que, al tratarse de áreas agrestes, los senderos, miradores y sectores de uso público se encuentran en entornos naturales dinámicos, donde pueden ocurrir caídas de ramas y árboles, deslizamientos en pendientes, crecidas repentinas de arroyos y condiciones de baja visibilidad. Estas situaciones aumentan el riesgo para visitantes y residentes.

Recomendaciones para minimizar riesgos

Evitar permanecer al aire libre y postergar actividades de trekking, ascensos, travesías de larga duración o pernoctes en zonas alejadas.