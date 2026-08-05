“Las lluvias vienen muy bien para los campos”: qué regiones de Neuquén serán las más afectadas por el temporal

Las lluvias que comenzaron este miércoles en gran parte de Neuquén forman parte de un fenómeno habitual para esta época del año y, además, representan un beneficio para el sector productivo. Así lo explicó el referente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Fernando Frassetto, quien destacó que se trata de "lluvias de otoño-invierno normales, que vienen muy bien para los campos en gran parte de la provincia", aunque advirtió que el sistema frontal también traerá nieve, viento y un marcado descenso de la temperatura.

Para la región del Alto Valle, Frassetto anticipó que las precipitaciones se extenderán durante todo el miércoles, con mayor intensidad por la tarde. El sistema frontal dejará lluvias, chaparrones, garúa y mejoras temporarias, condiciones que se mantendrán durante la noche y la madrugada del jueves. Recién hacia la tarde del jueves se esperan períodos de sol, aunque persistirá el ingreso de aire frío y podrían registrarse escarchas y temperaturas muy bajas.

Centro de Neuquén y rutas: riesgo de nieve

En el centro de la provincia, el panorama será más complejo para quienes deban circular por las rutas. El especialista indicó que durante la tarde podrían registrarse nevadas hacia Zapala, Cutral Co y en sectores de las rutas nacionales 22 y 237. También se esperan nevadas en la Ruta 23, en la Región Sur de Río Negro, y en el centro-norte neuquino.

“En horas de la tarde puede haber nevadas hacia Zapala, Cutral Co, tal vez hacia las rutas 22 y 237. En la ruta 23 en región sur rionegrina, y en el centro norte de la provincia de Neuquén puede haber nieve, y en el alto valle puede haber algunas escarchillas, mucho frío”, expresó.

Ante este escenario, Frassetto recomendó a quienes transiten por el interior provincial mantenerse atentos a las advertencias de Defensa Civil y Vialidad Provincial, especialmente en los trayectos hacia Zapala, la precordillera y la Ruta 40. Además, recordó que a partir del jueves mejorarán las condiciones, aunque el ingreso de aire antártico hará que la nieve se transforme en hielo, por lo que será necesario extremar las precauciones, sobre todo durante el fin de semana.

Cordillera: nieve, viento y frío extremo

La situación más complicada se registrará en la cordillera, donde las nevadas afectarán la transitabilidad durante toda la tarde del miércoles. Para el viernes se espera otra nevada importante, especialmente en el norte cordillerano, acompañada por fuertes vientos. Luego permanecerán las bajas temperaturas y las heladas durante todo el fin de semana.

El temporal traerá nevadas, viento y bajas temperaturas en distintas regiones de la provincia.

Frassetto indicó además que el viernes continuará inestable y muy ventoso, mientras que la próxima semana se prevé una mejora de las condiciones generales. También señaló que, a medida que avance la primavera, comenzarán a ser más frecuentes los períodos de viento.

Operativo Nieve y recomendaciones

Como parte del Operativo Nieve 2026, los equipos viales continúan trabajando para garantizar la transitabilidad mediante tareas de despeje de nieve, riego con sal y mantenimiento de las rutas. Ese monitoreo permanente permite emitir los partes oficiales sobre el estado de los caminos, las recomendaciones de circulación y, cuando es necesario, la obligatoriedad del uso de cadenas.

Las autoridades recomendaron consultar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje, portar cadenas físicas y colocarlas cuando las condiciones del camino lo requieran. Además, insistieron en respetar las indicaciones de los organismos de control y conducir con extrema precaución en los sectores afectados por nieve y hielo.

Esos informes -disponibles en la página oficial https://www.dpvneuquen.gov.ar o en el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138- permiten planificar el viaje y adoptar las medidas necesarias para hacerlo de manera segura.