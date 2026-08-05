La semana pasada se dio un encuentro entre el Gobierno neuquino y autoridades del Ejecutivo nacional acerca del estado de los pasos fronterizos con Chile, específicamente Pino Hachado y Cardenal Samoré.

En diálogo con AM550, la directora provincial de Asuntos Institucionales, Victoria Flores Aguero dio detalles a propósito de la reunión: “Recibimos al director nacional de Control de Fronteras e Hidrovías del Ministerio de Seguridad, que es el organismo que tiene a cargo la coordinación y la gestión de los pasos fronterizos; y también al director nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras dependiente de la Secretaría del Interior, que es el encargado de gestionar y coordinar los centros de fronteras que en nuestra provincia son Pino Hachado y Cardenal Samoré”.

En ese sentido explicó: “Analizamos el estado de los pasos en infraestructura y funcionamiento, que está lejos de encontrarse en óptimas condiciones, sino que es calamitoso”.

“Hubo varias reuniones con funcionarios nacionales y también con gente del Ministerio de Infraestructura, la Jefatura de Gabinete, Vialidad Provincial y el Ministerio de Turismo para presentar el plan vial de la Provincia para que sepan cómo impactará en el aumento de flujo de camiones y turismo con la Ruta 23 que unirá los pasos fronterizos con el último pedacito de la Ruta 40”, detalló la funcionaria provincial.

Afirmó sobre la misma línea que “se crecerá en la demanda de usuarios”.

También comentó en AM550: “Hablamos sobre el estado de Pino Hachado y la importancia que tiene en carácter comercial, es decir cómo va a aumentar el volumen de camiones que pasarán por ahí producto del crecimiento de Vaca Muerta y el incentivo que se hace con otros productos exportables”.

Sostuvo que además se puso en agenda el paso internacional Pichachén, donde existe un proyecto de pavimentación que será clave en la salida a los puertos de Concepción y para la conexión con Bahía Blanca.

“”Queríamos poner en contexto para que Nación pueda tener conocimiento de todo lo que se viene en Neuquén y también ponernos a disposición para colaborar con acciones que optimicen el funcionamiento de los pasos”, manifestó Flores Aguero.

Comentó que pudieron plantear inquietudes también desde el EPEN, Vialidad Provincial, entre otros organismos estatales.

“En el Gobierno nacional quedaron sorprendidos con el volumen de obras que tiene la Provincia, nos dicen que no es frecuente y nosotros estamos orgullosos”, indicó la directora de Asuntos Institucionales.

Dijo sobre la relación con Chile que “es excepcional” y que a Neuquén “se lo mira con buenos ojos a la hora de trabajar”.

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