Las dificultades operativas en el paso internacional Cardenal Samoré volvieron a quedar en el centro de la escena luego de que transportistas de la Región de Magallanes advirtieran que la situación ya impacta en el abastecimiento de Punta Arenas. Según denunciaron, las prolongadas demoras en el cruce fronterizo comenzaron a generar faltantes de frutas, verduras y otros productos perecederos en el extremo sur de Chile.

La advertencia fue realizada por la Unión de Transportistas de Magallanes (Utramag), cuyos representantes señalaron que las interrupciones por nevadas, los cortes de energía y las falencias en la infraestructura del lado argentino provocan que los camiones permanezcan detenidos entre dos y cuatro días antes de poder continuar viaje. Durante ese tiempo, indicaron, muchos alimentos pierden calidad o directamente se echan a perder.

Camiones permanecen detenidos durante varios días en el complejo fronterizo por problemas operativos y condiciones climáticas adversas.

Además de las demoras, los transportistas cuestionaron la falta de servicios básicos para quienes esperan en la frontera. Denunciaron problemas recurrentes con el suministro eléctrico y de agua, caídas en los sistemas informáticos que ralentizan los trámites aduaneros y la ausencia de instalaciones adecuadas para los choferes, como baños, duchas y espacios para alimentarse.

El Paso Cardenal Samoré es uno de los principales corredores comerciales entre Argentina y Chile y adquiere aún más relevancia cuando otros cruces internacionales, como Los Libertadores, permanecen cerrados por condiciones climáticas. En ese contexto, el incremento del tránsito de carga profundizó los inconvenientes y renovó el reclamo de los transportistas para que se ejecuten obras que mejoren la capacidad operativa y eviten nuevos problemas logísticos.