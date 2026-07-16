El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 16 de julio estará marcado por condiciones meteorológicas inestables en gran parte de la provincia de Neuquén, con lluvias persistentes, viento fuerte y ráfagas que podrían alcanzar los 87 kilómetros por hora.

La situación más delicada se espera en San Martín de los Andes, donde continúa vigente un alerta amarillo por lluvias, mientras que Chos Malal registrará las ráfagas de viento más intensas de toda la provincia. En Zapala también se pronostican precipitaciones durante gran parte del día y Neuquén capital permanecerá mayormente nublada, aunque con viento intenso.

Según el pronóstico oficial del SMN, las condiciones podrían generar complicaciones para quienes deban circular por rutas cordilleranas y del norte neuquino, especialmente durante la mañana y la tarde.

Neuquén capital tendrá una jornada ventosa, pero sin lluvias

En la capital neuquina no se esperan precipitaciones.

El cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas entre 7° y 13°.

El viento irá aumentando durante la jornada hasta alcanzar velocidades de 32 a 41 km/h, con ráfagas cercanas a los 50 km/h durante la tarde y de 59 km/h durante la mañana.

Zapala seguirá con lluvias durante gran parte del jueves

En Zapala se esperan lluvias aisladas desde la madrugada hasta la tarde, con una mejora hacia la noche.

Las temperaturas estarán entre 5° y 13°, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 78 km/h, principalmente durante la mañana y la tarde.

El alerta amarillo se concentra en San Martín de los Andes

El organismo nacional mantiene vigente un alerta amarillo por lluvias para San Martín de los Andes, donde se esperan precipitaciones fuertes durante la madrugada y la mañana, que continuarán con menor intensidad durante el resto de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre 3° y 10°, mientras que el viento del noroeste alcanzará velocidades de 32 a 41 km/h, con ráfagas de hasta 78 km/h por la tarde.

De acuerdo con el SMN, el nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de provocar inconvenientes puntuales y afectar actividades cotidianas.

Chos Malal tendrá el viento más fuerte de la provincia

El dato más destacado del pronóstico es que Chos Malal podría registrar ráfagas de hasta 87 km/h, las más intensas previstas para este jueves en Neuquén.

Además de lluvias aisladas durante buena parte del día, el viento sostenido alcanzará entre 42 y 50 km/h durante la tarde, con temperaturas que variarán entre 6° y 13°.

La combinación de lluvia y viento podría afectar la circulación en rutas del norte provincial y aumentar el riesgo de caída de ramas u objetos sueltos.