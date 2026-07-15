Mientras crece la expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, el miércoles 15 de julio se presentará con condiciones estables en gran parte de Neuquén, pero con gran inestabilidad en la zona cordillerana donde rigen dos alertas meteorológicas para los próximos días. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frío seguirá siendo protagonista durante toda la jornada, especialmente durante el arranque del día.

Neuquén capital: frío matinal y tarde agradable

En la capital neuquina se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mañana comenzará con temperaturas cercanas a los 0°C y sensación térmica baja por la presencia de viento leve a moderado del sector oeste.

Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar valores cercanos a los 12°C o 13°C durante la tarde. Las condiciones serán favorables para quienes planeen seguir el partido o realizar actividades al aire libre.

Zapala: heladas y cielo variable

La ciudad de Zapala volverá a registrar una de las temperaturas más bajas de la provincia. Se prevén heladas durante la madrugada y primeras horas de la mañana, con mínimas bajo cero.

El cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento será débil. La máxima rondará los 8°C, manteniendo un ambiente frío durante toda la jornada.

Chos Malal: tiempo estable en el norte neuquino

En el norte provincial las condiciones serán mayormente estables. Chos Malal tendrá una mañana muy fría, con posibilidad de heladas, mientras que por la tarde el termómetro podría acercarse a los 10°C.

No se esperan precipitaciones y el viento se mantendrá con intensidad baja, favoreciendo una jornada tranquila en la región.

San Martín de los Andes: nubosidad y posibles precipitaciones

La cordillera continuará siendo el sector más inestable de la provincia. Con una alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes en San Martín de los Andes se espera abundante nubosidad durante gran parte del día y no se descartan precipitaciones aisladas, especialmente en sectores elevados.

Las temperaturas oscilarán entre valores cercanos a los 0°C y máximas que apenas superarían los 5°C. Las condiciones invernales seguirán marcando el ritmo de la temporada turística.

Villa La Angostura: ambiente invernal y chance de nieve en zonas altas

Para Villa La Angostura, el SMN mantuvo una alerta naranja por lluvias durante toda la jornada de este miércoles. El cielo permanecerá mayormente cubierto y continuarán las precipitaciones que han venido registrándose en las últimas jornadas.

En áreas de montaña, las condiciones serán favorables para nevadas intermitentes. Las temperaturas seguirán siendo bajas, con máximas que rondarán entre 4°C y 6°C.