Para garantizar la transitabilidad, Provincia monitorea el ingreso de un frente frío como parte del Operativo Nieve 2026

A raíz del ingreso de un frente frío y húmedo que comenzó a impactar en distintos puntos de la provincia de Neuquén, personal de Defensa Civil monitorea la evolución del fenómeno y coordina acciones en el marco del Operativo Nieve 2026. De esta manera, buscan garantizar la transitabilidad en medio de lluvias, nevadas y fuertes vientos.

Este escenario coincide con el lanzamiento del Operativo Nieve 2026 realizado este miércoles 14 de julio desde la base del Cerro Bayo en la localidad de Villa La Angostura. A través de esta acción, el gobierno neuquino, con Rolando Figueroa a la cabeza, reforzó los dispositivos de prevención, asistencia y control en rutas de todo el territorio.

Mientras se aguarda la llegada de turistas de distintos puntos de la Argentina, de países vecinos y otras regiones del mundo, la Provincia busca garantizar una circulación segura durante la temporada invernal. En este sentido, el Operativo Nieve 2026 articula el trabajo de organismos provinciales y nacionales con presencia en los principales corredores turísticos y pasos fronterizos que conectan a Neuquén con Chile.

En las últimas horas quedó inhabilitado e intransitable el Paso Internacional Pino Hachado. En diálogo con Radio y Televisión del Neuquén (RTN), el director provincial de Defensa Civil Carlos Cruz alertó sobre un desmejoramiento de las condiciones climáticas para los próximos días. Asimismo, el funcionario recomendó evitar la circulación hacia Chile. “El país vecino está bajo alerta crítico y allí la situación es mucho más compleja”, indicó.

“Estamos realizando diferentes acciones para prevenir todo lo que tiene que ver con este ingreso de un frente frío y húmedo que va a provocar lluvias en el sur de la provincia. Además, desde Aluminé hasta el norte neuquino tenemos alerta naranja por nieve. En el norte provincial se esperan vientos muy fuertes para los próximos días”, añadió Cruz.

Región por región, cómo seguirá el tiempo de cara al fin de semana

Además, el director provincia de Defensa Civil informó que en la franja cordillerana se esperan fuertes vientos, lluvias y nevadas. En el norte provincial los vientos podrán alcanzar hasta 90 kilómetros por hora.

En lo que respecta a las regiones Confluencia y Vaca Muerta, se esperan vientos y lluvias hacia el fin de semana. El mismo panorama se espera para toda la provincia.

Cruz resaltó las acciones que la Provincia desarrolló durante el fin de semana largo del Día de la Independencia. “Estamos desplegados en gran parte de la provincia. El fin de semana largo se hicieron asistencias en las rutas provinciales y nacionales, donde se trabajó coordinadamente con la Policía de Neuquén y Vialidad”.

Ante esta situación, se recomienda transitar con portación de cadenas e indumentaria adecuada para bajas temperaturas. A la hora de viajar, es necesario consultar el estado de rutas

Dónde se puede consultar el estado de las rutas de Neuquén

Antes de emprender un viaje en medio de inclemencias del tiempo, los conductores podrán comunicarse por distintas vías: