Neuquén ya empezó a transformarse para vivir un fin de semana largo atravesado por música folklórica, comidas típicas y actividades pensadas para quedarse todo el día en el parque. Bajo el nombre “Patria Capital”, la Municipalidad desplegará durante el 24 y 25 de mayo una celebración popular en el parque Jaime de Nevares que combinará espectáculos, gastronomía regional, feria de emprendedores y propuestas recreativas para toda la familia.

El anuncio fue realizado por la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, en diálogo con el equipo de Pancho Casado durante “La mañana es de LA PRIMERA”, por AM550. Allí adelantó que el evento reunirá a más de 150 emprendedores, espacios gastronómicos y actividades distribuidas durante ambas jornadas.

Un Cabildo en pleno Neuquén

Uno de los sectores más llamativos será la recreación del Cabildo, que se montará especialmente dentro del parque con estructuras y proyecciones visuales.

“Vamos a tener el Cabildo”, explicó Pasqualini. Según detalló, los vecinos podrán recorrerlo y participar de experiencias audiovisuales con mapping para recrear momentos de la Semana de Mayo.

La vigilia comenzará el sábado 24 desde las 18 con la participación de la banda del Batallón Sexto de montaña, del Ejército Argentino y espectáculos folklóricos que se extenderán durante toda la noche.

Locro en vivo, chocolate y pastelitos

La gastronomía será uno de los ejes centrales de la celebración. En el predio habrá food trucks, puestos regionales y cocinas en vivo donde se preparará locro frente al público.

Desde la organización confirmaron que habrá versiones tradicionales, veganas y sin TACC. Además, se sumarán chocolate caliente, pastelitos y distintas comidas típicas distribuidas en el parque.

“Hay que tener para todos”, señaló Pasqualini al explicar la propuesta gastronómica.

Música, peñas y espacios recreativos

La programación incluirá peñas folklóricas, ballet, música en vivo y actividades recreativas orientadas tanto a vecinos como a turistas que lleguen a la ciudad durante el fin de semana largo.

También se instalarán espacios vinculados al bienestar y la salud dentro de una propuesta pensada para permanecer durante varias horas en el parque Jaime de Nevares.

Desde el municipio indicaron que uno de los objetivos es fortalecer el trabajo de emprendedores y productores locales, aprovechando la gran convocatoria prevista para las jornadas patrias.

Los colectivos eléctricos también se mostrarán al público

En paralelo a los festejos, el municipio aprovechará el fin de semana para presentar oficialmente los nuevos colectivos eléctricos que comenzarán a incorporarse al sistema urbano.

“Hoy presentamos los colectivos eléctricos para que puedas recorrer y visitar”, explicó Pasqualini en AM550.

Las nuevas unidades formarán parte de las actividades previstas y podrán verse durante las jornadas del evento patrio.

Dos días completos de actividades

Las actividades se desarrollarán hasta las 18 tanto el sábado como el domingo, con programación continua y propuestas distribuidas en distintos sectores del parque.

“Todo, absolutamente todo para este fin de semana”, resumió Pasqualini al invitar a participar de los festejos por el 25 de Mayo en Neuquén.

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