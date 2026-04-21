El subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol, brindó detalles sobre las actividades previstas para el feriado del 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo y Primer Gobierno Patrio, en diálogo con Pancho Casado en La Primera Mañana de AM550. La ciudad organizará una serie de eventos que combinarán gastronomía, música y cultura, además de presentar novedades en transporte turístico.

Neuquén Emprende y el locro patrio

Cayol adelantó que los días 24 y 25 de mayo se realizará una nueva edición de Neuquén Emprende, en el Parque Jaime de Nevares, donde se espera la participación de emprendedores locales. La actividad central será una experiencia gastronómica con locro elaborado por chefs de la zona, quienes buscarán superar las 1.000 porciones ofrecidas en la reciente Pascua.

“Los chefs comenzarán muy temprano la cocción lenta para que al mediodía todo esté listo; cada uno presentará un locro con su sabor distintivo”, explicó el subsecretario, destacando la calidad y experiencia de los profesionales locales. Además, el evento incluirá shows musicales y danzas folclóricas, ofreciendo un espacio familiar para disfrutar de la tradición y la gastronomía argentina.

Dos buses turísticos nuevos y recorridos ampliados

Durante la entrevista, Cayol también habló sobre los dos nuevos buses turísticos cero kilómetro, diseñados para mejorar la accesibilidad y la experiencia de los visitantes. Los vehículos de doble piso contarán con sector cerrado al frente, asientos descubiertos y rampas para sillas de ruedas, permitiendo un recorrido más inclusivo y cómodo.

El plan de recorridos incluye uno tradicional por el centro de la ciudad y otro que abarcará zonas como Parque Norte, Polo Tecnológico y Parque de los Dinosaurios, ampliando la oferta turística y facilitando el acceso a distintos puntos de interés. “Tenemos mucha demanda de escuelas y esperamos poder cubrirla con estos nuevos buses”, aseguró Cayol.

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