La ciudad de Neuquén se prepara para vivir un fin de semana patrio cargado de tradición, música y gastronomía. El próximo 24 y 25 de mayo, el Parque Jaime de Nevares será escenario de una gran celebración popular organizada por el municipio bajo el lema “Patria Capital”.

Durante las dos jornadas habrá más de 150 emprendedores locales participando de la feria “Neuquén Emprende”, además de food trucks, propuestas gastronómicas regionales y una amplia agenda cultural para toda la familia. Uno de los grandes atractivos será la preparación de locro en vivo, con opciones tradicionales, veganas y sin TACC.

El Parque Jaime de Nevares será el epicentro de los festejos patrios del 24 y 25 de mayo en Neuquén capital.

La propuesta también incluirá peñas folklóricas, espectáculos musicales, actividades recreativas y espacios dedicados al bienestar y la salud, en un evento que buscará reunir a vecinos y turistas en torno a las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Desde la organización destacaron que el evento apunta a fortalecer el trabajo de emprendedores y productores locales, al tiempo que promueve el encuentro comunitario en uno de los espacios públicos más importantes de la capital neuquina.