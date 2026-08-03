La falta de agua obligó a tomar medidas urgentes

La emergencia hídrica que afecta a la cuenca del arroyo Covunco desde diciembre de 2025 puso en riesgo uno de los recursos más importantes para los habitantes y productores de la zona. Ante ese escenario, el Gobierno de Neuquén puso en marcha un plan con medidas técnicas, operativas y administrativas para recuperar el caudal del curso de agua y asegurar el abastecimiento para el consumo humano.

La Subsecretaría de Recursos Hídricos explicó que el objetivo fue intervenir de manera inmediata para ordenar el uso del agua, controlar las extracciones y actuar sobre las captaciones que no contaban con autorización.

El plan incluyó controles en toda la cuenca, obras de emergencia, monitoreos permanentes y acciones para evitar que el recurso siguiera disminuyendo.

Eliminaron captaciones ilegales y los resultados fueron inmediatos

Una de las medidas más importantes fue la eliminación de cinco bocatomas ilegales detectadas en la cuenca media del arroyo Covunco. Los trabajos se realizaron con maquinaria contratada por la Provincia.

Además, entre el uno y el 15 de febrero de 2026 se dispuso la restricción total y preventiva de las captaciones en afluentes utilizados por las estancias Llamuco y Carreri Malal.

A esas acciones se sumaron intimaciones para que ambos establecimientos presentaran la documentación ambiental correspondiente, mejoraran el uso del agua y adecuaran sus sistemas de riego.

Los controles continuaron mediante aforos y vuelos con drones para verificar el comportamiento del arroyo y detectar nuevas irregularidades.

Los registros oficiales mostraron el impacto de las medidas. Durante el período de restricciones, el caudal pasó de 0,54 metros cúbicos por segundo a 1,02 metros cúbicos por segundo, un incremento que prácticamente duplicó el volumen de agua que circulaba por el arroyo.

La prioridad fue garantizar agua para los vecinos

Mientras avanzaban las tareas sobre la cuenca, la Provincia también modificó el sistema de captación de agua potable de Mariano Moreno.

Hasta ese momento, la localidad obtenía el recurso desde el canal principal de riego, una situación que impedía limitar el uso agrícola sin afectar también el suministro domiciliario.

La intervención permitió que el municipio comenzara a captar agua directamente desde el arroyo Covunco. De esa manera se aseguró el abastecimiento para la población y fue posible reducir un 30% el agua destinada al riego sin afectar el servicio de agua potable.

También se realizaron perforaciones para abastecer a sectores rurales afectados por la emergencia y continúan los controles sobre la calidad del agua y los niveles de salinidad registrados en algunas zonas productivas.

Un plan para ordenar el uso del agua

Como parte de la estrategia, la Subsecretaría de Recursos Hídricos creó el Registro Simplificado de Captaciones Domésticas de Subsistencia.

El organismo aclaró que la herramienta no regulariza captaciones ilegales ni otorga derechos de uso, sino que permitirá identificar a pequeños productores que no tienen acceso a redes públicas para incorporarlos a un futuro sistema de turnado del riego.

Desde el inicio de la emergencia, la Provincia realizó campañas de medición en más de veinte sectores del arroyo Covunco y sus afluentes, ejecutó obras, intimó a grandes usuarios, eliminó captaciones irregulares y comenzó a diseñar un nuevo esquema para distribuir el agua durante la próxima temporada estival.

La estrategia forma parte del plan integral que el Gobierno provincial lleva adelante junto con distintas áreas del Estado y el EPAS para fortalecer la gestión del recurso, anticiparse a nuevos períodos de escasez y mantener como prioridad el abastecimiento de agua para la población.