Como parte de las acciones que se llevan a cabo para combatir la Emergencia Hídrica, Social y Productiva declarada mediante el Decreto 1303/2025, el Gobierno de Neuquén desplegó una respuesta integral, coordinada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y con presencia en territorio en la cuenca del arroyo Covunco, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua para las localidades, ordenar los distintos usos del recurso, reforzar los controles y definir un plan de manejo de corto plazo frente a la sequía extrema que afecta una buena parte de la región.



La intervención fue llevada adelante a partir de un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, la Subsecretaría de Ambiente, la Subsecretaría de Producción, la dirección general de Riego, la Secretaría de Producción, Industria y Modernización y la dirección provincial de Minería, en articulación con municipios, comisiones de fomento y actores productivos vinculados a la cuenca.



Como base para la toma de decisiones, los equipos técnicos realizaron un relevamiento integral interjurisdiccional, que permitió construir un diagnóstico preciso de la situación hidrológica y definir medidas concretas de contingencia.



“Frente a una situación crítica como la del arroyo Covunco, la Provincia actuó de manera rápida y coordinada, poniendo a trabajar en conjunto a todas las áreas involucradas. Se trata de decisiones sobre la base de evidencia técnica, con presencia en el territorio, utilizando herramientas tecnológicas, monitoreo aéreo y conocimiento científico, pero también escuchando a las comunidades y a los actores productivos. La gestión del agua en un contexto de emergencia exige planificación, control y responsabilidad compartida”, señaló el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori.

Estado de situación por tramos de la cuenca

En la cuenca baja (Covunco Abajo) se constató que el cauce se encuentra totalmente seco. El régimen de escurrimiento constante se interrumpió el 15 de diciembre de 2025, observándose únicamente pozones aislados sin conectividad. El abastecimiento se realiza mediante perforaciones de emergencia en el lecho, con almacenamiento en tanques de 10.000 litros, aunque el agua obtenida no es apta para consumo humano directo sin tratamiento.



En la cuenca media, en el sector de Mariano Moreno y Los Hornos, durante la inspección se registró un caudal de 0,8 m³ por segundo. La bocatoma municipal capta aproximadamente 400 litros por segundo, absorbiendo casi la totalidad del flujo superficial disponible para asegurar el funcionamiento de la planta de agua potable. En este tramo se detectó además un espigón de rocas clandestino, construido para elevar el pelo de agua hacia canales privados, lo que agrava la situación aguas abajo.



En la cuenca alta se relevaron las captaciones existentes en la Estancia Llamuco, que ocupa 37.512 hectáreas (12,6% de la superficie de la cuenca), destinadas al uso pecuario y al riego de aproximadamente 1.000 hectáreas de mallines, con un caudal máximo estimado de 800 litros por segundo.



En el caso de la Estancia Carreri Malal, con una superficie de 5.178 hectáreas (1,7% de la cuenca), no se pudo acceder durante la inspección inicial, aunque su responsable se puso a disposición. Se realizará una inspección sorpresiva en el marco de la emergencia.



El operativo incluyó un relevamiento específico de canteras y actividad minera en la zona. Se constató que la cantera “Los 4 Hermanos” cuenta con Declaración de Impacto Ambiental vigente y no presenta afectaciones al curso de agua. En otros casos se detectaron expedientes vencidos y extracciones ilegales de áridos fuera de polígonos habilitados, por lo que se resolvió reforzar de manera inmediata los controles y avanzar en el cese de estas prácticas.



A partir del diagnóstico, la Provincia definió un plan de acción inmediato. El mismo contempla los siguientes puntos:



Restricción progresiva de captaciones en las estancias Llamuco y Carreri a partir del 22 de enero, hasta alcanzar una restricción del 100% durante los primeros 15 días de febrero.



Derivación estratégica del caudal liberado para priorizar el sistema de riego y abastecimiento de Mariano Moreno.



Protección del cauce, evitando inicialmente la circulación por el lecho natural hasta que el sistema recupere saturación y régimen.



Auditorías ambientales, regularización de tomas, eliminación de azudes clandestinos, refuerzo de la Policía Minera y aplicación del régimen sancionatorio correspondiente.



En este sentido Salvatori expresó: “Este abordaje integral nos permitió construir un diagnóstico preciso y definir acciones inmediatas para priorizar el consumo humano, ordenar las captaciones y proteger la cuenca. El trabajo con los municipios, los productores, las estancias y los vecinos fue clave para avanzar en soluciones concretas. En escenarios de sequía y cambio climático, el Estado tiene que estar presente, anticiparse y actuar con ciencia, tecnología y diálogo para cuidar un recurso esencial como el agua”.



Desde el Ejecutivo neuquino se remarcó que la gestión de la cuenca del arroyo Covunco requiere una mirada integral, que considere el uso humano, productivo y ecológico del agua, bajo un principio de responsabilidad compartida entre todos los actores.



Asimismo, se destacó la importancia del manejo adecuado de los pastizales en los predios ganaderos de la cuenca, ya que la cobertura vegetal cumple un rol clave en la retención de precipitaciones, la recarga del perfil del suelo y la reducción de la escorrentía.



En un contexto de sequía estructural y cambio climático, la planificación, el control y la anticipación se consolidan como ejes centrales de la política pública para cuidar el agua y garantizar el abastecimiento de las comunidades.



