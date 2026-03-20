El fuerte temporal de viento y granizo que golpeó al Valle Medio dejó daños significativos en la producción agrícola y frutícola, además de afectar infraestructura rural y servicios básicos. Ante este escenario, el Gobierno provincial activó un doble operativo: por un lado, el área de Fruticultura recorrió las zonas impactadas junto a productores, y por otro, el SPLIF desplegó brigadistas para colaborar en la asistencia y recuperación.

El secretario de Fruticultura, Facundo Fernández, encabezó la recorrida desde Chimpay hasta Lamarque, acompañado por Sebastián Hernández de la Federación de Productores y de la Cámara de Productores de Valle Medio. Allí se constató el impacto en chacras, alamedas y caminos rurales. Fernández subrayó la necesidad de avanzar con la declaración de emergencia climática, prorrogar compromisos impositivos y gestionar apoyo ante Nación. También se trabajó con entidades bancarias y el fondo de garantías provincial para flexibilizar créditos y bonificar tasas destinadas a la incorporación de malla antigranizo, considerada clave para mitigar futuros eventos.

En paralelo, el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro Carlos Banacloy se reunieron en Bariloche con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), planteando la necesidad de financiamiento específico para implementar estas herramientas de protección en la producción provincial.

Brigadistas del SPLIF desplegaron cuadrillas para despejar caminos y colaborar con municipios en la asistencia

SPLIF en acción

Mientras tanto, más de 20 brigadistas del SPLIF, provenientes de General Conesa, Luis Beltrán y Bariloche, fueron desplegados en las zonas más comprometidas. Con camionetas y equipamiento, las cuadrillas trabajaron en el despeje de caminos, remoción de árboles caídos y asistencia en la recomposición de servicios eléctricos, en coordinación con los municipios. El coordinador Orlando Báez confirmó que se sumaron nuevas cuadrillas para reforzar las tareas, priorizando la transitabilidad y la seguridad de los vecinos.