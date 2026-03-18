El gobernador Alberto Weretilneck, expresó su acompañamiento a las familias productoras del Valle Medio afectadas por el reciente temporal de granizo que azotó la región y aseguró que se realizarán todas las gestiones necesarias para acompañar la recuperación del sector. “Nuestro compromiso es estar presentes, escuchando y acompañando a cada productor en este momento difícil”, afirmó.

Weretilneck lamentó la magnitud del fenómeno y destacó el impacto humano que generan este tipo de situaciones: “Sabemos lo que significa para una familia productora recorrer su chacra después de una tormenta de granizo. Es uno de los momentos más duros que puede vivir quien trabaja la tierra”. En ese sentido, subrayó que detrás de cada cultivo “hay meses y años de esfuerzo, inversión, madrugadas y sueños puestos en la producción. Cuando el clima golpea con esta fuerza, nos duele en lo humano”. El gobernador remarcó especialmente el daño en el Valle Medio, una región profundamente ligada a la producción y al trabajo familiar.

“Cada chacra es una historia de vida. Es una familia que apuesta, que invierte y que trabaja todo el año esperando la cosecha. Por eso queremos que cada productor y cada familia sepan que no están solos”, sostuvo.

En paralelo, el Gobierno Provincial ya se encuentra trabajando en territorio. Equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo realizan relevamientos para dimensionar el impacto del temporal y avanzan en una agenda de trabajo con los productores para evaluar los daños y definir medidas de acompañamiento.

Weretilneck también recordó el valor histórico de la producción en la identidad provincial: “Río Negro se hizo grande con el trabajo de su gente de campo. Somos una provincia agrícola y ganadera por historia y por naturaleza. Cuidar a quienes producen y acompañarlos cuando atraviesan momentos difíciles también es parte de nuestro deber como Gobierno”.