Un proyecto energético de gran escala empezó a tomar forma con respaldo social en la Región Sur: el Gobierno de Río Negro llevó adelante la audiencia pública por el Parque Eólico Cerro Policía, una instancia clave donde vecinos, instituciones y referentes locales debatieron el impacto de una iniciativa que promete transformar la matriz productiva de la zona.

La jornada se realizó en la Escuela 193 de Cerro Policía y reunió a una importante cantidad de participantes. Desde temprano, el movimiento fue intenso: más de 150 personas se hicieron presentes entre expositores, oyentes y representantes de distintos sectores. Además, la audiencia fue transmitida en vivo, ampliando el alcance de una discusión que ya genera expectativa en toda la provincia.

La magnitud del proyecto es muy importante. La iniciativa prevé la instalación de 46 aerogeneradores en la Meseta de Rentería, con una potencia total de 300 megavatios. Traducido a impacto concreto, esto significa una producción energética anual capaz de evitar unas 739.000 toneladas de dióxido de carbono, un número que posiciona al proyecto como una pieza clave en la transición hacia energías limpias.

Pero más allá de los números, lo que marcó la jornada fue la participación. Un total de 27 oradores tomaron la palabra para expresar opiniones, plantear inquietudes y aportar miradas sobre el desarrollo del parque. Cada intervención, breve pero directa, dejó en claro que la comunidad no es ajena a lo que se viene y busca ser parte activa de las decisiones.

Además, durante el encuentro se remarcó el impacto que podría tener esta obra en la vida cotidiana de la región. La posibilidad de generar empleo, mejorar la infraestructura y frenar el éxodo de jóvenes aparece como uno de los puntos más sensibles. En zonas donde las oportunidades escasean, este tipo de proyectos despierta expectativas concretas.

Al mismo tiempo, el Gobierno provincial puso el foco en la transparencia del proceso. La audiencia pública forma parte de los mecanismos que buscan garantizar acceso a la información y participación real, un aspecto clave para avanzar con proyectos de esta envergadura sin dejar de lado el cuidado ambiental.