La Municipalidad de Neuquén anunció que desde el lunes 29 de junio entrará en vigencia una nueva ampliación del Sistema de Estacionamiento Medido en sectores de las colectoras de la avenida Mosconi (ex Ruta 22).

La medida fue establecida mediante el Decreto Municipal N.º 584/26 y tendrá carácter transitorio mientras avancen las obras de la Gran Avenida. El servicio funcionará de lunes a viernes, de 8 a 20, con una permanencia máxima de dos horas por vehículo.

Según informó el municipio, el objetivo es ordenar la circulación, favorecer la rotación de vehículos y facilitar el acceso a comercios y servicios ubicados en uno de los corredores más transitados de la capital neuquina.

Qué calles se incorporan al estacionamiento medido

Los nuevos sectores alcanzados por el sistema son:

Margen norte de Teodoro Planas , entre Gatica y Onésimo Leguizamón .

, entre y . Margen norte de Félix San Martín , entre Bahía Blanca y Saturnino Torres .

, entre y . Margen sur de Juan Julián Lastra , entre Gatica y Onésimo Leguizamón .

, entre y . Margen sur de Eugenio Perticone, entre Bahía Blanca y Saturnino Torres.

En todos estos sectores regirá el esquema especial implementado para las zonas afectadas por la obra de la Gran Avenida.

Cómo funcionará el nuevo esquema

El estacionamiento medido funcionará:

De lunes a viernes.

Entre las 8 y las 20.

Con un máximo de dos horas de permanencia por vehículo.

La limitación busca garantizar una mayor rotación de vehículos durante la jornada laboral y evitar que los espacios permanezcan ocupados durante largas horas.

Una medida vinculada al avance de la Gran Avenida

La ampliación forma parte del plan de reorganización del tránsito que el municipio implementa mientras continúa la transformación de la ex Ruta 22 en la futura Gran Avenida.

La obra modificó la circulación habitual del sector y obligó a rediseñar tanto los desvíos como los espacios disponibles para estacionar.

El nuevo esquema es transitorio y dejará de aplicarse cuando finalicen los trabajos sobre ese tramo.

Impacto para comerciantes y conductores

Desde el municipio sostienen que el objetivo principal es mantener activa la dinámica comercial durante la ejecución de la obra.

La mayor rotación de vehículos permitirá que más clientes puedan acceder a los locales, mientras que el ordenamiento del tránsito busca reducir congestiones en las colectoras utilizadas actualmente como vías alternativas.

Como antecedente, durante los últimos meses ya se habían implementado otras ampliaciones y modificaciones del estacionamiento medido en la zona de la avenida Mosconi, adaptando el sistema al avance de cada etapa de la obra.