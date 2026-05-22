Durante años, la avenida Mosconi fue sinónimo de tránsito pesado, embotellamientos, cruces peligrosos y un enorme terraplén que dividía sectores enteros de la ciudad. Pero cuando la obra termine, ese corredor tendrá una imagen completamente distinta.

La Municipalidad de Neuquén avanza sobre una transformación integral que no sólo cambiará la circulación entre Neuquén, Cipolletti y Plottier sino también la manera en que se conectan barrios, comercios y espacios urbanos a lo largo de toda la traza.

En una entrevista con el periodista Denis Godoy en el Noticiero Central, que se emite por el Canal de Noticias 24/7 y la AM550, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, explicó cómo será el nuevo esquema una vez finalizados los trabajos.

Una avenida completamente distinta a la vieja Ruta 22

La futura Gran Avenida tendrá diez carriles de circulación sobre uno de los corredores más importantes del Alto Valle.

El diseño contempla cuatro carriles por mano para circulación vehicular y otros dos laterales destinados a estacionamiento y movimientos internos. Además, incorporará bicisendas, veredas más amplias, iluminación LED y nuevos espacios verdes a lo largo de toda la traza.

Según detalló Nicola en distintas entrevistas con Mejor Informado, el proyecto también apunta a eliminar la histórica barrera que durante décadas dividió el norte y el sur de la ciudad.

“Estamos transformando la vieja ruta en una verdadera avenida urbana”, sostuvo el funcionario.

Uno de los cambios más importantes será que la circulación transversal dejará de estar condicionada por el viejo esquema de ruta elevada y accesos limitados.

“En la configuración definitiva se podrá cruzar en el 100% de las calles”, explicó Nicola en declaraciones publicadas por Mejor Informado.

La enorme obra que casi no se verá, pero cambiará la ciudad

Debajo de la nueva avenida se construye una de las partes más costosas y estratégicas del proyecto: el sistema pluvial.

Aunque gran parte de esa infraestructura quedará enterrada y será invisible para quienes circulen por la zona, desde el municipio remarcan que es una de las intervenciones más importantes de toda la obra.

“El gran pluvial que vamos a construir debajo de la avenida representa antes que nada una obra de seguridad para todos los neuquinos y una solución definitiva a los anegamientos que teníamos en el bajo”, afirmó Nicola en declaraciones publicadas por Mejor Informado.

La explicación tiene que ver con cómo creció Neuquén en las últimas décadas. Sectores que antes absorbían naturalmente el agua de lluvia hoy están cubiertos por asfalto, viviendas, veredas y construcciones.

“Entonces el agua queda en la superficie, se acumula y tenemos que llevarla, conducirla”, explicó Nicola durante la entrevista con Denis Godoy en el Noticiero Central del Canal de Noticias 24/7 y AM550.

La obra busca justamente resolver ese problema estructural: captar el agua rápidamente y conducirla para evitar anegamientos en zonas históricamente afectadas durante lluvias intensas.

El viaducto que busca terminar con los embotellamientos

Otro de los puntos centrales del proyecto es el nuevo viaducto elevado en el acceso a los puentes carreteros.

La estructura permitirá separar los flujos de tránsito para evitar cruces conflictivos y frenazos constantes en uno de los sectores más cargados del área metropolitana.

Quienes circulen desde Neuquén hacia Cipolletti subirán al viaducto antes de llegar al puente, mientras que el tránsito interno de la ciudad continuará por debajo sin interrupciones.

“Por abajo del viaducto cruza Obrero Argentino, que ya no se va a interrumpir más por la avenida”, explicó Nicola en el Noticiero Central, emitido por el Canal de Noticias 24/7 y AM550.

La obra también apunta a reducir tiempos de viaje hacia los puentes carreteros y el aeropuerto, además de mejorar la seguridad vial en sectores donde actualmente se producen cuellos de botella diarios.

Espacios verdes, bicisendas y una nueva imagen urbana

La transformación no se limitará al tránsito.

El proyecto prevé la incorporación de un parque lineal metropolitano, nuevo arbolado y espacios verdes equivalentes a unas 25 plazas distribuidas a lo largo de la avenida.

También habrá bicisendas de doble sentido y veredas más amplias para mejorar la circulación peatonal en una zona históricamente dominada por el tránsito pesado y la lógica de ruta.

En paralelo, el boulevard central concentrará gran parte de la infraestructura eléctrica, ductos de servicios y sistemas pluviales que acompañarán el crecimiento futuro de la ciudad.

Una obra que ya empezó a cambiar la rutina diaria

Aunque la transformación total todavía demandará varios meses más, algunas modificaciones ya comienzan a sentirse.

La habilitación anticipada de nuevos carriles hacia Cipolletti, los trabajos las 24 horas y la aceleración de distintas etapas permitieron empezar a reducir parte de los desvíos antes de lo previsto.

Detrás de las máquinas, el asfalto y los movimientos permanentes de obra, la ciudad empieza a mostrar algo que durante años pareció difícil de imaginar: una Mosconi pensada no como una vieja ruta que divide, sino como una avenida preparada para una ciudad mucho más grande que la de hace apenas dos décadas.