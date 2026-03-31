A partir del lunes 6 de abril, la Municipalidad de Neuquén pondrá en marcha un cambio que impactará de lleno en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Se habilitarán más de 190 espacios de estacionamiento en el sector bancario y el sistema medido comenzará a regir durante toda la jornada.

La medida alcanza a un área donde durante más de una década no se permitía estacionar en horario clave, lo que generaba un vacío en plena franja de mayor movimiento.

Más lugares en una zona crítica

La reestructuración incluye espacios ubicados sobre avenida Argentina, entre Independencia y Carlos H. Rodríguez, y en las primeras cuadras de calles como Rivadavia, Juan B. Justo y Carlos H. Rodríguez.

En total, se incorporan más de 190 módulos que hasta ahora permanecían restringidos. Desde el municipio explicaron que la ampliación apunta a mejorar la rotación vehicular en un sector con alta demanda diaria.

Qué cambia desde el lunes

Con la nueva disposición, el estacionamiento medido funcionará de 8 a 20 en toda la zona bancaria, sin interrupciones al mediodía. Hasta ahora, en esa franja —entre las 8 y las 14— no estaba permitido estacionar.

La modificación se implementa a partir de una ordenanza sancionada en noviembre de 2025 y reglamentada recientemente, que redefine el uso del espacio público en ese sector.

Por qué estaba prohibido estacionar

La restricción vigente desde 2010 tenía como objetivo evitar salideras bancarias, impidiendo la detención de vehículos en las puertas de entidades financieras durante el horario de atención.

Con el nuevo esquema, los bancos podrán solicitar la reserva de hasta dos espacios pagos, uno de ellos destinado a vehículos de seguridad. Además, continúan vigentes los sectores exclusivos para camiones de caudales, que seguirán operando entre las 8 y las 14.

Nuevos criterios para espacios especiales

El reordenamiento también incluyó los lugares destinados a personas con discapacidad. A partir de ahora, habrá al menos un módulo por cuadra, incluso en avenida Argentina, donde antes no existían.

La disposición se ajusta al uso del Certificado Único de Discapacidad (CUD), que permite estacionar en espacios restringidos bajo determinadas condiciones.

Todo listo para la implementación

La cartelería del sistema medido ya fue instalada en la zona y comenzará a regir plenamente desde el lunes. A partir de ese momento, también se aplicarán infracciones en caso de incumplimiento.

Con esta reorganización, el municipio redefine uno de los sectores más sensibles del tránsito urbano y suma nuevos espacios en un punto donde estacionar era, hasta ahora, una dificultad constante.