Con el inicio de la obra de transformación de la Avenida Mosconi, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Neuquén comenzaron a coordinar medidas específicas para garantizar la circulación segura y el acceso a las escuelas ubicadas sobre esa arteria clave de la ciudad durante el ciclo lectivo.

El eje principal de las reuniones fue definir cómo funcionarán el tránsito y el estacionamiento en los horarios escolares, teniendo en cuenta el impacto que generarán los trabajos en marcha.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, junto al director de Mantenimiento Escolar de la región Confluencia, Luciano Saborido, mantuvieron encuentros con la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, y el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio. El objetivo fue articular acciones preventivas para reducir inconvenientes en el ingreso y egreso de estudiantes, docentes y familias.

Como primera medida, se resolvió trabajar directamente con los equipos directivos de las instituciones más próximas a la obra.

Escuelas alcanzadas en la primera etapa

En una primera instancia, las medidas alcanzarán a: Escuela Primaria Nº 61 y EPET Nº 8. Luego se avanzará con Escuela Primaria Nº 131 y EPET Nº 27.

Las autoridades adelantaron que las reuniones continuarán con otras instituciones educativas a medida que avance la ejecución de la obra sobre la avenida.

Cómo será la circulación y el estacionamiento

Durante un encuentro realizado en la sede del CPE, funcionarios municipales informaron a directivos y supervisores sobre las dinámicas previstas para organizar el tránsito en la zona escolar.

Entre los principales puntos definidos se encuentran:

Restricciones de estacionamiento en sectores cercanos a los establecimientos.

Horarios específicos habilitados para ascenso y descenso de estudiantes.

Organización del flujo vehicular para evitar congestiones en horarios pico.

Información preventiva destinada a familias, docentes y personal escolar.

Estas medidas deberán ser comunicadas por cada institución a su comunidad educativa para facilitar la adaptación durante el desarrollo de la obra.

Desde Educación indicaron que este esquema de reuniones se repetirá progresivamente con otras escuelas afectadas, con el fin de anticipar cambios y minimizar el impacto en la rutina escolar.

El objetivo común entre provincia y municipio es garantizar accesos seguros a las instituciones educativas, sosteniendo la actividad escolar con normalidad pese a una de las obras viales más importantes que se ejecutan actualmente en la capital neuquina.