Destraban una obra clave en el cerro

El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó la factibilidad ambiental para el proyecto de mejoramiento de la playa de estacionamiento del Cerro Chapelco, concesionado a Transporte Don Otto S.A. La decisión se tomó en la séptima sesión ordinaria y permite avanzar con una intervención largamente esperada en uno de los puntos más transitados del complejo.

La resolución fue firmada por la presidenta del cuerpo, Natalia Vita, y el intendente Carlos Saloniti, y valida la documentación técnica necesaria para continuar con el proceso.

Condiciones claras para avanzar

El visto bueno no es automático. El proyecto deberá cumplir con una serie de pautas ambientales incluidas en el Plan de Gestión, con foco en aspectos como el control de erosión y el manejo del agua de lluvia durante la obra.

Además, se estableció un esquema de instancias participativas para revisar y ajustar medidas vinculadas al entorno natural, que deberán cumplirse de manera obligatoria a lo largo del desarrollo.

Control permanente durante toda la obra

El Municipio tendrá a su cargo el monitoreo a través de la UTGA Ampliada, que seguirá de cerca cada etapa de la ejecución. En paralelo, la empresa deberá ajustar su cronograma para priorizar tareas sensibles y cumplir con todas las medidas de mitigación previstas.

Si se detectan impactos en sectores cercanos a la intervención, se deberán aplicar acciones correctivas de manera inmediata.

Sanciones si no cumplen

La resolución incorpora un régimen de penalidades que alcanza todas las etapas del proyecto. Las sanciones pueden ir desde multas económicas —de entre el 1% y el 20% de la inversión— hasta la caducidad de la habilitación ambiental.

En caso de abandono de la obra, también se prevén sanciones y la obligación de financiar las tareas de reparación necesarias.

Un paso más para ordenar el acceso

Con esta aprobación, el proyecto queda habilitado para avanzar bajo un esquema de controles, revisiones y seguimiento continuo. La intervención apunta a mejorar el funcionamiento del estacionamiento en el cerro, con reglas claras para su ejecución y fiscalización.