Impresionante definición tendrá el Mundial 2026 que también incluyó a México y Canadá como organizadores, pero que concentrará los partidos más esperados sólo en Estados Unidos.

El martes, en Dallas a las 16, Francia y España definirán al primer finalista que se convertirá en rival del mejor entre Argentina e Inglaterra que irán el miércoles a la misma hora en la ciudad de Atlanta.

Kyllian Mbappé, capitán de Francia, pelea por el botín de oro con Lionel Messi.

Europa mira con mayor calificación a lo que será el cruce entre los actuales subcampeones y los españoles, aunque el mano a mano de los británicos contra el actual campeón tiene una larga lista de condimentos extras.

Del grupo que quedó en la pelea es Argentina el máximo referente, no sólo por ser el dueño de la corona, sino porque suma tres estrellas: 1978, 1986 y la última del 2022.

Luego aparecen los franceses con dos: 1998 y 2018, con el agregado que han sido protagonistas de las últimas dos definiciones.

España pudo bordar su primera conquista en el 2010 cuando coronó en Sudáfrica, mientras que los ingleses acumulan ya 60 años persiguiendo el ansiado título.

Harry Kane y Jude Bellingham quieren llevar a Inglaterra a su segundo Mundial de la historia.

Planteles muy cotizados, apellidos realmente importantes como Lionel Messi, Kyllian Mbappé, Rodri o Harry Kane, sólo por nombrar a los capitanes de semifinalista soñados por los organizadores que sin dudas activarán costosas reventas.

Lamine Yamal, la joven estrella de España que también va por su segundo estrella mundialista.

Los antecedentes

Italia 1990 fue el escenario de los cruces entre Alemania e Inglaterra y Argentina versus Italia que terminó consagrando a los germanos.

Antes de esa, la otra Copa del Mundo con una definición semejante fue la de 1970 en México cuando Brasil deslumbró al mundo, después de dejar eliminado en el penúltimo capítulo a Uruguay, mientras que en la otra llave se cruzaron Italia y Alemania.