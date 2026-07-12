"Sufrir, alentar y ganar": el mensaje de la AFA que resume el espíritu de Argentina y su pase a semifinales

Después del sufrido triunfo frente a Suiza en tiempo suplementario, la cuenta oficial de la Selección Argentina compartió un mensaje que sintetiza el camino del equipo en la Copa del Mundo: "Sufrir, alentar y ganar".

La publicación, acompañada por imágenes de los festejos del plantel y la comunión con los hinchas, refleja el ADN de un seleccionado que volvió a superar una prueba límite para lograr el objetivo y avanzar al octavo partido. El posteo rápidamente cosechó miles de reacciones y comentarios de fanáticos que se sintieron identificados con una frase que resume cada paso de la Scaloneta en este Mundial 2026.

No es la primera vez que el equipo argentino atraviesa una clasificación cargada de dramatismo. Tras la remontada frente a Egipto en octavos y la trabajada victoria ante Suiza en cuartos, el conjunto nacional volvió a demostrar resiliencia, carácter y una fortaleza anímica que se convirtió en una de sus principales virtudes en la competencia.

Se viene un clásico mundial ante Inglaterra

Con el boleto asegurado entre los cuatro mejores del torneo, Argentina ya conoce a su próximo rival: Inglaterra.

La semifinal se disputará este miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora de Argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, uno de los escenarios más modernos del Mundial 2026. El ganador avanzará a la final del certamen, mientras que el perdedor deberá disputar el encuentro por el tercer puesto.

Será un nuevo capítulo de una rivalidad histórica entre argentinos e ingleses en Copas del Mundo, con antecedentes imborrables que convierten al cruce en uno de los partidos más esperados del campeonato.

La ilusión, intacta

La Selección volvió a demostrar que sabe convivir con la presión y el sufrimiento. El mensaje publicado en las redes oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no hizo más que reflejar el sentimiento de millones de argentinos que acompañan a un equipo acostumbrado a pelear hasta el último minuto. Ahora el desafío será aún mayor.

Con Inglaterra en el horizonte y un lugar en la final en juego, la Scaloneta buscará escribir otro capítulo inolvidable en un Mundial que, una vez más, la tiene como protagonista. Ese capítulo se escribirá este miércoles 15 a las 16 (hora Argentina).