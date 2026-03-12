Luego de dos meses de investigación, la Policía de Río Negro allanó una casa en Choele Choel y secuestró de cocaína fraccionada lista para la venta, plantas de marihuana de gran tamaño, dinero en efectivo, balanzas de precisión y otros elementos vinculados al narcomenudeo. El operativo, ordenado por la Justicia Federal, permitió detener a tres personas que manejaban el kiosco narco.

El procedimiento se llevó adelante durante la mañana de ayer en una vivienda ubicada en la zona urbana de la localidad del Valle Medio y estuvo a cargo de la División Toxicomanía de Lamarque y el grupo especial COER. La medida judicial fue impulsada por el fiscal federal Francisco Iglesia Frezzini, luego de una investigación que se extendió durante varias semanas y que incluyó tareas de campo, seguimiento de movimientos y análisis de información para confirmar la actividad sospechosa en el domicilio.

Una vez asegurado el lugar, los efectivos policiales identificaron a tres personas adultas, quienes quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia Federal. Dentro de la casa también había dos menores de edad. Ante esta situación, los uniformados priorizaron su resguardo y rápidamente se coordinó su entrega a un familiar directo, con el objetivo de protegerlos mientras se desarrollaban las diligencias judiciales en el inmueble.

Posteriormente comenzó la requisa de la vivienda, y fue allí donde aparecieron los primeros elementos que confirmaban las sospechas de los investigadores. Los policías encontraron dos plantas de cannabis que superaban los dos metros de altura, además de doce envoltorios con cocaína ya fraccionada para su comercialización. Según se informó, el peso total de la sustancia incautada rondaba los 34 gramos.

Pero eso no fue todo. Junto con la droga también se hallaron dos balanzas de precisión, recortes de nylon utilizados habitualmente para preparar las dosis y dinero en efectivo, elementos que suelen ser clave en este tipo de causas porque permiten reconstruir cómo funcionaba el circuito de venta.

Asimismo, durante el operativo se secuestraron tres teléfonos celulares y un vehículo que pertenecería a uno de los investigados. Estos dispositivos y el rodado quedaron bajo resguardo judicial, ya que serán analizados por los investigadores para intentar determinar si existen más personas vinculadas a la actividad que se investigaba.

Por otra parte, mientras avanzaba el procedimiento, los efectivos también encontraron un cargador de arma de fuego con varias municiones y un juego de esposas. A partir de este hallazgo se dio intervención a la fiscalía ordinaria para abrir una investigación paralela por tenencia de arma de fuego.