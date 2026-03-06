La Policía del Neuquén detuvo a un hombre de 33 años e incautó diversos elementos durante dos allanamientos realizados en los barrios San Martín y Procrear de Centenario, en el marco de una investigación por un hurto simple denunciado en enero.

La pesquisa se inició tras un hecho de robo ocurrido en el barrio San Martín y denunciado en la Comisaría 52° durante el mes de enero. La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones Periferia II de la Comisaría 52°, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 5, y contó con la intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que autorizó las medidas judiciales.

Durante los allanamientos, los uniformados identificaron a todos los moradores de las viviendas y procedieron a la detención del presunto autor del hecho, un hombre de 33 años.

Asimismo, se secuestró una garrafa de 10 kilogramos de color azul, considerada de interés para la causa. En uno de los procedimientos, los efectivos encontraron además dos plantas de Cannabis sativa, por lo que se dio intervención al personal de Antinarcóticos, que procedió a su secuestro y puesta a disposición de la Justicia.