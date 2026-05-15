Una maniobra prohibida, autos que aparecen de golpe y frenadas bruscas en cuestión de segundos. La escena se repite una y otra vez en dos sectores muy transitados de Neuquén y ya forma parte de la rutina diaria de quienes pasan por allí.

El problema ocurre en la esquina de Doctor Teodoro Luis Planas y Gatica, y también en el cruce de Planas y Linares, en ambos casos con la intención de tomar avenida Mosconi, dos puntos donde muchos conductores ignoran la señalización y toman atajos que terminan generando momentos de riesgo.

Desde el lugar, en un despacho para “La mañana es de LA PRIMERA”, por AM550, el periodista Juan Pablo Andréz describió cómo se produce la situación que complica a quienes intentan incorporarse correctamente a la avenida.

El giro que está prohibido, pero muchos igual hacen

En Planas y Gatica existe un derivador ubicado unos metros más adelante que fue pensado para ordenar el tránsito hacia Mosconi. Quienes circulan por Planas deben seguir hasta ese sector para incorporarse de manera segura a la multitrocha.

Sin embargo, muchos automovilistas doblan antes, por Gatica, pese a que la maniobra está prohibida.

“Hay una maniobra prohibida, que es que quienes transitan por Planas tienen prohibido girar a la derecha y tomar Gatica para subir así a la avenida Mosconi”, explicó Andréz durante el móvil de AM550.

El problema aparece segundos después.

Autos que aparecen “de golpe”

Los conductores que hacen el recorrido correcto llegan al derivador y avanzan hacia Mosconi creyendo que tienen el paso despejado. Pero, en el punto ciego del vehículo, terminan encontrándose con autos que vienen desde Gatica a velocidad y que ingresaron mediante el giro indebido.

“Se encuentran, en el punto ciego del auto, con vehículos que vienen a toda velocidad”, relató el periodista.

Ahí aparecen las frenadas repentinas, los bocinazos y las maniobras inesperadas en un sector donde el tránsito suele ser intenso durante gran parte del día.

En esa zona además hay cámaras de monitoreo municipales y equipos de fotomultas instalados sobre la multitrocha, en medio de un corredor donde el movimiento vehicular es constante y donde las maniobras indebidas quedan registradas.

Según describieron desde el lugar, la secuencia ocurre de manera permanente y se volvió habitual para quienes atraviesan esa zona de la ciudad.

Una escena repetida también en Linares y Mosconi

La misma problemática se observa en otro sector muy cercano: el cruce de Linares y avenida Mosconi.

“Lo mismo pasa en el cruce de la calle Linares y avenida Mosconi”, señaló Andréz.

En ambos puntos, los conductores que respetan el recorrido establecido terminan compartiendo espacio con vehículos que ingresan desde lugares no habilitados, generando cruces imprevistos y situaciones de tensión constantes.

Mientras avanza la transformación vial en distintos sectores de Neuquén, estos episodios vuelven a poner el foco sobre las maniobras indebidas que complican la circulación diaria en algunas de las arterias más transitadas de la capital.