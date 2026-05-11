La obra más grande que hoy atraviesa Neuquén empezó a mostrar uno de los cambios más esperados por miles de automovilistas: y las novedades llegaron con un anuncio muy esperado: en dos semanas, quienes regresen hacia Cipolletti podrán evitar gran parte de los desvíos y circular de forma más directa hacia el puente carretero.

El anuncio fue realizado por el secretario de Infraestructura Urbana, Alejandro Nicola, en una entrevista con AM550 durante el programa “La mañana es de LA PRIMERA”, donde detalló que ya comenzó la colocación de asfalto en los carriles que serán habilitados a fines de mayo o principios de junio.

El primer gran alivio para el tránsito

Actualmente, gran parte de quienes circulan desde Neuquén hacia Cipolletti deben desviarse por Aguado y Obrero Argentino, y circular por Lules y Leales (lo que ralentiza aún más el retorno), debido al avance de los trabajos sobre la ex Ruta 22. Pero eso empezará a cambiar en pocos días.

“Los tres carriles queremos habilitarlos a fines de mayo, principios de junio, para que el tránsito evite los desvíos por Aguado y Obrero Argentino y salga directo hacia el puente”, explicó Nicola.

Es que Nicola puntualizó como será el tránsito desde la ciudad hacia Río Negro, donde habrá cinco carriles al llegar a Primeros Pobladores, en sentido hacia el puente, de los que tres continuarán al nivel de Neuquén, y dos subirán a un nuevo puente elevado que ingresará en el puente. De forma provisoria, los tres carriles que siguen a nivel servirán de vía de salida hacia Cipolletti. Ya comenzaron las tareas de asfaltado.

De sacar tierra a colocar 32 mil toneladas de asfalto

A poco más de dos meses del inicio de obra, el cambio en la vieja traza de la Ruta 22 ya es visible.

“Estamos a 70 días de haber iniciado la obra y ayer fue un hito muy importante”, señaló Nicola en AM550.

El funcionario detalló que durante las primeras semanas retiraron el viejo terraplén y el asfalto existente, una tarea que implicó la salida de unos 2.500 camiones con material. Ahora, el movimiento empezó a invertirse: comenzaron a ingresar las primeras cargas del nuevo pavimento.

“Son 32 mil toneladas de asfalto que vamos a incorporar en ese tramo”, precisó.

Cómo será la nueva avenida

La futura Gran Avenida tendrá diez carriles de circulación, cinco por sentido, además de bicisendas, espacios verdes, iluminación LED y un parque lineal.

También desaparecerán las colectoras actuales y el esquema vial cambiará por completo en varios sectores.

Nicola explicó que el nuevo diseño contempla grandes obras pluviales y cruces subterráneos para servicios eléctricos, semáforos y drenajes, mientras que los accesos a Cipolletti y al norte neuquino tendrán puentes elevados para eliminar las rotondas actuales.

“Los dos están en obra y en construcción”, indicó sobre esos viaductos, uno que conecta con la ex Ruta 7 y otro con los puentes carreteros que comunican a Neuquén con Cipolletti.

La obra seguirá hasta Plottier

El proyecto no terminará este año. Según adelantó Nicola en AM550, una vez finalizada la etapa actual comenzará una nueva transformación sobre el corredor hacia el oeste.

“La obra final terminada con todo será entre fines de este año y enero del año que viene. Y allí comienza la obra desde Gatica hasta Plottier”, afirmó.

El municipio ya trabaja en la planificación y futura licitación de esa etapa, que abarcará desde el aeropuerto hasta Plottier.

Una ciudad que empieza a verse distinta

Mientras continúan las molestias y cortes de tránsito, la obra avanza a un ritmo acelerado y empieza a modificar una de las zonas más transitadas y deterioradas de la ciudad.

El asfalto nuevo, los futuros carriles y la eliminación de desvíos marcan apenas el inicio de una transformación que promete cambiar para siempre la forma de circular entre Neuquén y Cipolletti.

La entrevista completa a Nicola