Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca ir a fondo contra los condenados por delitos violentos: menos beneficios, más restricciones y un régimen mucho más duro para quienes hayan cometido crímenes graves. La propuesta apunta directamente a limitar salidas transitorias, libertad condicional y cualquier tipo de flexibilización para determinados presos. En otras palabras, si el delito es grave, la puerta para salir antes de tiempo se achica… y mucho.

Pero además, el proyecto pone el foco en un punto clave: la gravedad del hecho. Es decir, no todos los condenados serán tratados igual. Aquellos que hayan cometido delitos violentos quedarán prácticamente afuera de los beneficios que hoy existen en el sistema.

¿De qué delitos estamos hablando? La lista es fuerte: homicidios, abusos sexuales, robos agravados, secuestros que terminan en muerte, torturas seguidas de muerte. Casos que generan alto impacto social y que, según los impulsores del proyecto, no deberían tener ningún tipo de “ventaja” dentro del régimen carcelario.

Y como si eso fuera poco, también quedarían alcanzados los reincidentes y quienes no cumplan con ciertos requisitos. Es decir, el cerco se cierra aún más. Ahora bien, esta movida no sale de la nada. Toma como referencia un modelo que ya se aplica en Mendoza desde hace años, con restricciones similares. Además, quienes lo impulsan aseguran que hay respaldo judicial para avanzar en este sentido.

Sin embargo, el debate ya está instalado y promete levantar temperatura. Porque del otro lado aparecen las críticas: hay quienes sostienen que endurecer las condiciones no resuelve el problema de fondo y que el sistema debería apuntar a la reinserción social.

En ese punto, el proyecto intenta mostrar un equilibrio. Si bien endurece el régimen, también habla de un esquema de preparación para la salida, con controles y seguimiento. Pero claramente, la lógica cambia: primero la seguridad, después lo demás.