La Casa Rosada fue escenario de una reunión clave del oficialismo. Durante dos horas, la mesa política del Gobierno se congregó bajo la coordinación de Karina Milei para delinear la estrategia que permita avanzar con una batería de proyectos considerados centrales para la gestión.

El encuentro tuvo como objetivo ordenar la hoja de ruta parlamentaria en el marco de las sesiones extraordinarias. En el oficialismo buscan asegurar los votos necesarios en el Senado para convertir en ley la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, que ya cuenta con media sanción de Diputados y que incluye la baja de la edad de imputabilidad.

En Balcarce 50 confían en que la reforma laboral pueda aprobarse esta semana, aunque sin uno de los artículos más debatidos, vinculado a las licencias médicas. La prioridad es evitar fisuras internas y garantizar el número necesario para sancionar la norma.

Otro de los ejes centrales es la actualización de la Ley de Glaciares. Según pudo saber este medio, en la previa del debate se trabajan modificaciones finas al texto que ya obtuvo media sanción. Se trata de una iniciativa sensible tanto para el Gobierno como para varios mandatarios provinciales aliados, que respaldan su implementación.

En paralelo, el oficialismo pretende que el Senado trate el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, una señal política hacia el exterior que la administración libertaria considera estratégica.

De la reunión participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, entre otros funcionarios de primera línea.

Pero la agenda no se agota en las extraordinarias. El oficialismo comenzó a diagramar el paquete de proyectos que buscará impulsar a lo largo del año legislativo. Entre ellos sobresale una reforma política que podría incluir la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos y ajustes en la Boleta Única Papel que debutará a nivel nacional. Una de las alternativas en estudio es incorporar un casillero que permita votar lista completa con una sola marca.

Además, se encuentran bajo análisis un nuevo Código Penal y modificaciones en la Ley de Financiamiento Universitario, iniciativas que formarán parte de la discusión durante las sesiones ordinarias.

La actividad continuará este martes, cuando Javier Milei encabece la primera reunión de Gabinete de febrero. Allí se terminarán de fijar los objetivos de gestión para 2026 y se delinearán las prioridades de cara a la apertura de sesiones ordinarias prevista para el 1° de marzo. Según adelantaron fuentes oficiales, el Presidente enumerará los proyectos estratégicos que marcarán el pulso político del año.