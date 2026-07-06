El intendente Mariano Gaido anunció que en octubre quedarán inauguradas las obras de cloacas, pavimento y conectividad de agua que se ejecutan en el sector Polvorines, en la zona sur de Neuquén.

Los trabajos beneficiarán directamente a 250 familias y se realizan con una inversión municipal de $2500 millones, sin endeudamiento.

Durante una recorrida por el barrio, Gaido destacó que se trata de una intervención histórica para un sector que “hace muchos años estaba esperando obras” y que primero necesitó resolver el problema de los pluviales.

“Este era uno de los sectores que más sufría cuando llegaban las lluvias, y se hicieron los pozos de bombeo y los pluviales correspondientes”, recordó el intendente.

El jefe comunal explicó que, una vez finalizada esa etapa, el municipio avanzó con obras largamente solicitadas por los vecinos.

“Ahora estamos con algo muy importante para el barrio: las cloacas y el asfalto”, afirmó.

Gaido remarcó que las obras actuales se suman a otras intervenciones ya inauguradas en la zona, como las realizadas sobre avenida Saavedra, calle Senguer y el puente de Ignacio Rivas.

“Ya conectamos todo este sector de la ciudad y ahora estamos trabajando específicamente sobre estas 250 familias”, sostuvo y también subrayó que la inversión se realiza con fondos municipales.

La subsecretaria de Infraestructura Urbana, Mariel Bruno, detalló que la obra ya supera el 40% de avance total entre cloacas y pavimento, mientras que la red cloacal registra un avance cercano al 60%.

Bruno explicó que la intervención incluye conexiones domiciliarias, lo que permitirá incorporar a más de 250 familias al sistema de saneamiento de la ciudad.

Además, indicó que se realizan reparaciones y refuerzos en redes de agua existentes.

En cuanto al pavimento, precisó que se ejecutan dos tipos: rígido en la costa del arroyo Durán, por las características del suelo, y flexible en el resto del barrio.

El sector intervenido se encuentra delimitado por arroyo Durán, Río Senguer, Anaya e Ignacio Rivas. “Estamos en toda la ciudad con obras fundamentales e históricas que estaban esperando los barrios y que, en este caso, en octubre vamos a estar inaugurando”, concluyó Gaido.