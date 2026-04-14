Neuquén capital consolida su transformación a través de una planificación urbana que prioriza la calidad de vida en cada barrio, entendiendo que el progreso de cada sector es el motor que impulsa el crecimiento de la ciudad. En este contexto, la Municipalidad dio inicio a una obra estratégica en el barrio Los Polvorines: la construcción de la red cloacal y el completamiento de los servicios básicos para 250 familias.

Esta intervención técnica, que demanda una inversión superior a los $2.200 millones, es el paso fundamental para dotar al sector de infraestructura sanitaria moderna y preparar el terreno para la pavimentación definitiva de 15.000 metros cuadrados.

“Estamos justamente haciendo obra de cloacas, es lo que necesitábamos para poder hacer la pavimentación”, detalló Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura, quien precisó que los trabajos iniciaron en febrero y tienen un plazo de ejecución de 180 días.

Los últimos avances en el sector responden a un esquema de trabajo ordenado que comenzó con la resolución de los problemas hídricos históricos de la zona. Al ser una de las áreas más bajas de Neuquén, Los Polvorines requería un sistema pluvial eficiente antes de cualquier otra mejora.

Tras haber finalizado el año pasado los cordones cuneta y el sistema de bombeo que deriva el agua hacia el arroyo Durán, la novedad actual se centra en las excavaciones para el tendido de las cañerías de saneamiento. Esta lógica de "obra enterrada" asegura que el desarrollo urbano sea sostenible y que las soluciones duren para siempre, evitando roturas futuras sobre el asfalto.

La funcionaria resaltó que el barrio ya cuenta con redes de agua y gas, por lo que la llegada del sistema cloacal completa el esquema. La obra no solo beneficia a las familias del sector con sus conexiones domiciliarias, sino que mejora la sanidad ambiental de todo el entorno urbano, eliminando riesgos de contaminación y optimizando el funcionamiento de la red general de la ciudad.

En el plano técnico, los 180 días de plazo permitirán finalizar tanto la red troncal como las 250 conexiones domiciliarias y algunas tareas residuales de agua potable pendientes.

Una vez compactado el terreno tras las instalaciones, se iniciará el despliegue de los 15.000 m2 de pavimento. Bruno especificó que se utilizará una combinación de pavimento rígido y flexible, adaptada a las necesidades del tránsito y la geografía del lugar.

Esta mejora en la conectividad vial no solo agilizará el desplazamiento de los residentes, sino que integrará definitivamente a Los Polvorines con los corredores principales de la zona sur, jerarquizando todo el cuadrante.

Mejoras para los vecinos del barrio y para la ciudad en general

El desarrollo urbano en Neuquén se basa en la premisa de la “palabra cumplida”, donde cada proyecto responde a una necesidad técnica diagnosticada y a una ejecución con estándares de alta calidad. Al finalizar estos trabajos, el barrio dejará de ser una zona crítica por sus niveles bajos para convertirse en un ejemplo de urbanización completa.

La inversión en saneamiento es la inversión más honesta de una gestión, ya que aunque no se ve una vez terminada, es la que garantiza la salud pública y la durabilidad de toda la infraestructura superficial que los vecinos disfrutarán por décadas.

Además, el impacto de este proyecto trasciende los límites del barrio y se integra al plan de 3.000 cuadras de asfalto que se ejecuta de manera simultánea en diversos puntos de la capital neuquina.

La gestión eficiente de los recursos permite que, mientras se trabaja en las cloacas de Los Polvorines, existan frentes abiertos en Círculo Policial, Villa Ceferino, Z1, Valentina Sur y Norte, y Confluencia, entre otros.

