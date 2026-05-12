El fiscal general José Gerez y el intendente de Mariano Moreno Javier Huillipan firmaron el convenio para la difusión del Código QR del Ministerio Público Fiscal que permite denunciar de forma anónima la venta de drogas.

La firma se realizó este lunes en la sede municipal de Mariano Moreno, durante un acto realizado al mediodía, del que participaron el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales de la comuna, Gastón Calabró, y la coordinadora provincial de Narcocriminalidad del MPF, Mariana Querejeta.

“La participación ciudadana es uno de los pilares del plan de lucha contra el microtráfico y el Código QR permite que los vecinos y vecinas hagan su aporte de forma anónima y segura, para denunciar los lugares donde se vende la droga”, planteó el fiscal general durante la firma del convenio.

“Poder sumar a Mariano Moreno a la difusión del Código QR es un paso más y muy importante en nuestro plan de difusión, porque con este municipio ya son 36 las localidades de toda la provincia que adhirieron a la iniciativa y vamos a seguir en los próximos días incorporando a las que faltan”, remarcó Gerez.

El intendente destacó la importancia del convenio para la localidad y adelantó que en el corto plazo el municipio comenzará con la difusión del Código QR en diversas plataformas oficiales.

Desde febrero, la provincia asumió la competencia

El Plan de Difusión del QR diseñado por el Ministerio Público Fiscal se puso en marcha luego de que la provincia asumiera la competencia para investigar el microtráfico de drogas, en febrero de este año.

Desde entonces, municipalidades, comisiones de fomento, empresas y organismos públicos y la cooperativa eléctrica CALF, además de cámaras de comercios, entre otras instituciones, adhirieron a la iniciativa y empezaron diversas campañas para darlo a conocer.