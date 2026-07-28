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Tiempo inestable

Martes con lluvia y nieve en Neuquén: qué zonas serán las más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias, chaparrones y nevadas para este martes 28 de julio. San Martín de los Andes tendrá las condiciones más complejas, mientras que en Neuquén capital predominará la lluvia.

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Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Lunes, 27 de julio de 2026 a las 22:23
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El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias en el Alto Valle y nevadas intensas en sectores cordilleranos durante el martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este martes 28 de julio habrá lluvias, chaparrones y nevadas en distintas regiones de la provincia de Neuquén, con temperaturas que oscilarán entre -2°C y 14°C.

Las condiciones más complejas se registrarán en San Martín de los Andes, donde se esperan nevadas fuertes durante la madrugada y la mañana, mientras que en Neuquén capital predominarán las lluvias y chaparrones durante toda la jornada.

El pronóstico también alcanza a Zapala y Chos Malal, donde se prevén precipitaciones mixtas de lluvia y nieve. El SMN recomienda seguir la evolución del tiempo, especialmente para quienes tengan previsto viajar por rutas provinciales o nacionales.

El martes estará dominado por las precipitaciones en gran parte de Neuquén

El martes tendrá un escenario típicamente invernal en la provincia. Lluvias, chaparrones y nevadas aparecerán de manera alternada según la región, mientras que las temperaturas mostrarán una importante diferencia entre el Alto Valle y la cordillera.

La mayor intensidad de los fenómenos se concentrará durante la primera mitad del día en la zona andina, donde las nevadas podrían reducir la visibilidad y generar complicaciones para circular.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital

En Neuquén capital, la madrugada comenzará con lluvias y una temperatura cercana a los 10°C.

Durante la mañana continuará la inestabilidad con 6°C, mientras que por la tarde llegarán chaparrones, una máxima de 14°C y viento del norte de entre 32 y 41 km/h.

Por la noche seguirán los chaparrones, aunque con viento más débil y temperaturas cercanas a 10°C.

San Martín de los Andes tendrá las condiciones más adversas

La localidad cordillerana será nuevamente el punto más comprometido del pronóstico.

El SMN prevé nevadas fuertes durante la madrugada y la mañana, con una temperatura mínima de -2°C.

Durante la tarde y la noche continuarán las precipitaciones en forma de lluvia y nieve, con registros térmicos de entre 3°C y 5°C, por lo que podrían mantenerse condiciones complejas para el tránsito en rutas de montaña.

Zapala y Chos Malal seguirán con un escenario plenamente invernal

En Zapala, la madrugada combinará lluvias y nevadas con 4°C. Las lluvias continuarán durante la mañana, por la tarde pasarán a ser aisladas y durante la noche volverán las precipitaciones mixtas, con temperaturas cercanas a 6°C.

En Chos Malal, el inicio del día estará acompañado por lluvia y nieve, viento del oeste de 23 a 31 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

Las precipitaciones persistirán durante la mañana, disminuirán durante la tarde y regresarán por la noche, con temperaturas de entre 5°C y 7°C.

Cómo puede afectar el pronóstico a quienes viajen

Las condiciones previstas por el Servicio Meteorológico Nacional podrían complicar la circulación en distintos sectores de la provincia.

En la cordillera, la combinación de nieve, lluvia, bajas temperaturas y menor visibilidad obliga a conducir con extrema precaución y consultar previamente el estado de las rutas.

En el Alto Valle, aunque el principal fenómeno será la lluvia, también podrían registrarse calzadas resbaladizas durante buena parte de la jornada.

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