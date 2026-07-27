San Martín de los Andes continuará bajo un período de fuerte inestabilidad meteorológica durante el cierre de julio y el comienzo de agosto. Según el pronóstico extendido publicado por Weather.com, durante los próximos diez días se esperan lluvias, aguanieve y nieve, con probabilidades de precipitación que alcanzarán el 100% en algunas jornadas y temperaturas mínimas cercanas a los 0°C.

Las condiciones afectarán especialmente a quienes viven en la ciudad, turistas y automovilistas que transiten por la cordillera neuquina, donde la combinación de precipitaciones, bajas temperaturas y sectores con nieve puede complicar la circulación.

El escenario mantiene características típicamente invernales y prolonga una seguidilla de temporales que vienen afectando a la región durante gran parte de julio, con reiteradas alertas meteorológicas y episodios de lluvias intensas.

Lunes y martes son las jornadas más intensas

El pronóstico indica que este lunes la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%, con temperaturas entre 4,4°C y 7,8°C.

Para el martes, las precipitaciones continuarán con una probabilidad del 82%, aunque el dato más relevante será el fuerte descenso térmico: la mínima llegará a -1,1°C, convirtiéndose en la primera jornada bajo cero del período analizado.

El miércoles aparecerá una mejora parcial, con una probabilidad de lluvia del 24%, aunque el ambiente seguirá frío, con temperaturas entre 2,8°C y 6,7°C.

La nieve volverá a ganar protagonismo

Desde el jueves el tiempo volverá a deteriorarse.

Las previsiones muestran aguanieve con un 98% de probabilidad, condición que se repetirá entre viernes, sábado y domingo alternando con lluvias y chaparrones.

Durante esos días, las probabilidades de precipitaciones permanecerán entre 73% y 77%, un nivel elevado para toda la región cordillerana.

La presencia alternada de lluvia y nieve dependerá principalmente de la temperatura durante cada momento del día.

Cómo afecta este pronóstico a quienes viajen

Uno de los sectores más expuestos será el tránsito por la cordillera.

Con temperaturas cercanas a 0°C, existe la posibilidad de formación de hielo sobre la calzada, reducción de visibilidad y acumulación de nieve en sectores altos.

Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar deberían consultar el estado actualizado de las rutas y verificar si es obligatorio portar cadenas antes de iniciar el recorrido. Las autoridades vienen reiterando esa recomendación durante los sucesivos temporales registrados este invierno.

El frío seguirá intensificándose

La tendencia muestra un descenso gradual de las temperaturas mínimas.

Mientras que durante los primeros días de agosto oscilarán entre 3,3°C y 3,9°C, hacia el final del pronóstico se esperan las marcas más bajas.

Entre el 9 y el 10 de agosto, las mínimas podrían ubicarse en 0°C, coincidiendo con nuevos episodios de nieve, lluvia y aguanieve.

El viento, en tanto, permanecerá relativamente estable durante todo el período, con velocidades cercanas a 16 km/h y predominio del oeste y noroeste.

Un invierno que mantiene en alerta a la cordillera

La persistencia del mal tiempo no constituye un hecho aislado.

Durante julio, San Martín de los Andes fue una de las localidades más afectadas por sucesivas alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), incluyendo episodios de lluvias intensas que incluso derivaron en suspensión de clases y restricciones preventivas en distintos sectores.

La continuidad de precipitaciones también mantiene atentos a organismos provinciales y nacionales por el impacto que pueden tener sobre rutas, actividades turísticas y servicios.