La crisis volvió a explotar puertas adentro del Sanatorio Río Negro y el malestar entre médicos y trabajadores ya empezó a sentirse con fuerza en Cinco Saltos y Cipolletti. Profesionales denunciaron que este 15 de mayo todavía no cobraron los sueldos correspondientes a abril y aseguran que desde la institución no hay fechas concretas de pago ni respuestas claras sobre cuándo podrían regularizar la situación.

El reclamo crece mientras algunos médicos ya decidieron dar un paso al costado cansados de la incertidumbre. Según señalaron trabajadores vinculados a la clínica privada, si el escenario continúa igual podrían producirse más renuncias en los próximos días, generando aún más tensión dentro del sistema de salud privado de la región.

El conflicto no sería nuevo. Trabajadores señalaron que los atrasos vienen desde hace tiempo, aunque aseguran que en los últimos meses la situación empeoró de manera marcada.

“Hace años es igual. Es una lástima tener que dejar de trabajar porque no te pagan, pero hace unos meses empezaron otra vez a hacer re extenso el tema del pago y hay muchas familias que dependen únicamente de ese trabajo”, expresó una trabajadora en redes sociales, donde el reclamo comenzó a multiplicarse.

La situación genera preocupación no solo entre los trabajadores sino también entre pacientes y vecinos, que observan con alarma el deterioro de una de las instituciones privadas más importantes del Alto Valle. El temor ahora es que la salida de profesionales termine afectando la atención y profundizando aún más la crisis interna.

Hasta el momento, desde el Sanatorio Río Negro no hubo una comunicación oficial sobre la demora en los pagos ni sobre las denuncias realizadas por los trabajadores. Mientras tanto, el conflicto sigue creciendo y el clima puertas adentro ya es de máxima tensión.