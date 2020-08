Reclamo en el Sanatorio Río Negro de Cipolletti

Trabajadores de Salud del Sanatorio Río Negro de Cipolletti están reclamando desde esta mañana por el pago de sus salarios. Los trabajadores afiliados al gremio de la Sanidad ATSA se declararon en asamblea permanente y cumplen la jornada de 24 horas de paro.

“Tuvimos que llegar a esta medida de fuerza porque no están pagando. Se les adeuda el aguinaldo de diciembre de 2019, el de este año y el sueldo completo del mes de Julio. Son 220 trabajadores que están en esta situación que es insostenible. Los compañeros dijeron basta” relató Tedi López, el secretario de finanzas a Mejor Informado

Actualmente el Sanatorio Río Negro tiene 8 pacientes con covid internados en la Unidad de Terapia Intensiva y está funcionando al 50% de su capacidad operativa.

“Hoy los trabajadores garantizan las guardias mínimas de atención a todos los pacientes” señaló López

En el conflicto intervino el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib y el secretario de trabajo, Jorge Stopiello. Ambos se comprometieron a mediar con las autoridades del sanatorio para destrabar los pagos y permitir que siga funcionando.

“Desde el Sanatorio no obtuvimos respuestas. No hay nadie que nos convoque a negociar. Ellos son los responsables de pagar. El sanatorio solo argumenta que no les pagan y eso les genera el atraso, pero eso no es responsabilidad de los trabajadores” indicó López

La medida se cumplirá por todo el día, aunque en asamblea permanente definirán la continuidad o no del reclamo. Desde ATSA insistieron en aclarar que las guardias para la atención de los pacientes internados están garantizadas.