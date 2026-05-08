La tríste y dramática historia familiar explotó en el barrio Perón de Cinco Saltos cuando un hombre que había sido excluido de la casa familiar en diciembre terminó detenido tras entrar a robar en la vivienda de su propio padre. El sospechoso fue atrapado por vecinos y familiares a pocas cuadras del lugar y, cuando llegó la Policía, ya lo habían molido a golpes. El acusado quedó detenido por el robo, por violar la prohibición judicial de acercamiento y por regresar al domicilio del que había sido expulsado meses atrás.

Todo ocurrió cerca de las 20:20 del miércoles, después de un desesperado llamado al 911 RN Emergencias que alertó sobre movimientos extraños en una vivienda del barrio Perón. Según reconstruyeron luego los investigadores, el hombre ingresó escalando hasta la planta alta para meterse por una ventana.

Sin embargo, la fuga duró apenas unos minutos. Mientras algunos vecinos observaban movimientos sospechosos y otros familiares advertían lo que estaba pasando, el sospechoso fue localizado en el barrio Marletta. Allí lo interceptaron antes de que pudiera escapar con los objetos robados. La bronca acumulada terminó explotando en plena calle: cuando los patrulleros de la Comisaría 7° llegaron, el hombre ya presentaba fuertes golpes en el rostro y otras heridas visibles.

De hecho, los policías tuvieron que intervenir rápidamente para evitar que la situación pasara a mayores. Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que el acusado debió ser resguardado por los efectivos porque el clima alrededor era de máxima tensión y había vecinos fuera de control por lo ocurrido.

Además, durante el operativo apareció otro dato que agravó todavía más la situación judicial del detenido: sobre él pesaba una restricción de acercamiento y una exclusión del hogar vigentes desde diciembre. Es decir, tenía prohibido regresar a la vivienda familiar y aun así habría vuelto para cometer el robo.

Mientras tanto, los uniformados comenzaron a reconstruir el recorrido del sospechoso y encontraron un Fiat Duna que utilizado para cargar parte del botín. Dentro del vehículo aparecieron varios de los elementos denunciados como robados: un televisor de 43 pulgadas, prendas de vestir, un colchón de una plaza y un reproductor de DVD.

Por otra parte, personal del Gabinete de Criminalística trabajó tanto en la vivienda como sobre el automóvil secuestrado para levantar rastros y reforzar la causa judicial. A eso se sumó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, donde habría quedado registrada una persona con características similares al detenido mientras cometía el ingreso a la casa.

Finalmente, la Fiscalía de turno ordenó que el hombre quedara detenido mientras avanza la investigación por hurto con escalamiento, violación de domicilio y desobediencia judicial. En el barrio, en tanto, el episodio dejó una mezcla de bronca, tensión y miedo por un conflicto familiar que terminó de la peor manera.