Mejor Informado fue nominado por segundo año consecutivo a los Martín Fierro de Portales Web

Mejorinformado.com fue nominado por segundo año consecutivo a los premios Martín Fierro de Portales Web, cuya segunda edición se llevará a cabo el próximo 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, con organización de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA).

El portal neuquino integra la categoría “Sitio del Interior”, en la que competirá junto a El Marplatense, Cadena 3, La Nueva y La Gaceta, una terna que reúne a algunos de los principales medios digitales del interior del país.

La gala busca reconocer el crecimiento y la consolidación de los medios nativos digitales en un contexto donde el consumo de noticias y contenidos de actualidad se traslada cada vez más a plataformas web y redes sociales. La creación de una ceremonia exclusiva para portales informativos representa además un reconocimiento institucional al trabajo de las redacciones digitales y a las nuevas formas de producción periodística.

En esta segunda edición, APTRA distinguirá el trabajo realizado durante 2025 por referentes y medios del periodismo digital argentino, con un total de 33 categorías que incluyen sitios de noticias, periodistas, producciones audiovisuales y diferentes formatos desarrollados para plataformas digitales.

Antes del inicio de la ceremonia, se realizará la tradicional alfombra roja con la presencia de figuras del ámbito periodístico y mediático. La entrega de premios comenzará alrededor de las 21 en el salón principal del predio ubicado en Parque Norte.

APTRA, fundada en 1958, es la entidad que históricamente entrega los premios Martín Fierro de radio y televisión. La incorporación de los portales web al universo de los galardones refleja el peso que adquirieron los medios digitales dentro de la agenda informativa nacional.