El periodista neuquino Pablo Montanaro, jefe de Redacción de Mejor Informado, fue reconocido este viernes en Viedma con el primer premio del VII Concurso de Crónica Periodística Patagónica, organizado por la Fundación Periodismo Patagónico y la Universidad Nacional de Río Negro. La ceremonia se llevó a cabo en la Sede Atlántica de la UNRN y reunió a referentes del periodismo y la academia en un encuentro donde se destacó la calidad narrativa y el compromiso con las historias de la región.

Montanaro obtuvo el máximo galardón por su crónica “La monja que se arrodilló ante el dolor y su revolución silenciosa”, un trabajo que retrata la labor de Mónica Astorga, ex integrante de las Carmelitas Descalzas de Centenario, quien dedicó años a acompañar a mujeres trans de Neuquén y de distintos puntos del país para ayudarlas a salir de la prostitución y las adicciones. La historia, marcada por la sensibilidad y el rigor periodístico, también fue reconocida en su momento por el papa Francisco.

Pablo Montanaro

El jurado —integrado por Javier Sinay, Lila Luchessi y Rodrigo Obreque Echeverría— valoró la profundidad investigativa, la presencia en territorio y la potencia narrativa del trabajo ganador. De un total de diez crónicas preseleccionadas, el concurso premió tres: además de la de Montanaro, distinguió con el segundo puesto “No trates de entenderlo: graffitis argentos en la flota yankee”, de Mauro Salvador (Puerto Madryn), y otorgó una Mención Especial a “Construir comunidad de otra forma”, de Isabel Gigli (Santa Rosa, La Pampa).

El evento contó con la presencia del rector de la UNRN, Anselmo Torres; el vicerrector de la Sede Atlántica, Daniel Barrio; el presidente de la Fundación Periodismo Patagónico, Santiago Rey; y el secretario legislativo de la Legislatura rionegrina, Hernán Bocci. Dos de los jurados, Luchessi y Obreque Echeverría, también participaron de la entrega.

El certamen, consolidado como un espacio de referencia para el periodismo narrativo del sur argentino, busca promover prácticas de calidad, fortalecer el trabajo de cronistas de la región y renovar las miradas sobre las historias patagónicas. Los textos premiados y preseleccionados serán publicados en medios de comunicación de Sudamérica y en la plataforma En Estos Días.

Pablo Montanaro

Con este reconocimiento, Montanaro suma un nuevo reconocimiento en su trayectoria y reafirma su compromiso con un periodismo que combina presencia territorial, sensibilidad y rigor.