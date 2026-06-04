Se entregan los Martín Fierro de Portales Web: Mejor Informado integra la terna de Sitio del Interior

La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) entregará este jueves 4 de junio los Martín Fierro de los Portales Web, destinados a premiar a los servicios periodísticos online. Será la segunda vez que lo haga y Mejorinformado.com figura nominada en el rubro Sitio del interior. La ceremonia, para reconocer a "lo mejor del periodismo digital del año 2025", se hará en el Goldencenter de Parque Norte.

Hay 33 categorías en la nómina: van desde sitios de noticias y columnistas, hasta documentales y avisos publicitarios producidos específicamente para las plataformas online. Como en el resto de los premios que otorga APTRA, los ganadores son elegidos por votación de los miembros de la Asociación.

Mejorinformado.com competirá junto a El Marplatense, Cadena 3, La Nueva y La Gaceta, una terna que reúne a algunos de los principales medios digitales del interior del país.

Será la segunda entrega del galardón, y contará con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón con transmisión de Infobae a partir de las 21. Previamente, a las 19.30, dará inició la alfombra roja

Fundada en 1958, APTRA entrega históricamente los Martín Fierro de radio y televisión y extendió el reconocimiento al ámbito digital en línea con el crecimiento del consumo de noticias en plataformas online.

La gala busca reconocer el crecimiento y la consolidación de los medios nativos digitales en un contexto donde el consumo de noticias y contenidos de actualidad se traslada cada vez más a plataformas web y redes sociales. La creación de una ceremonia exclusiva para portales informativos representa además un reconocimiento institucional al trabajo de las redacciones digitales y a las nuevas formas de producción periodística.

Por segunda vez consecutiva, Mejor Informado está nominado en el rubro Sitios del Interior.

Martín Fierro de Portales Web 2026: todos los nominados rubro por rubro

1. Sitio de noticias argentino

Infobae

La Nacion

Clarín

El Cronista

TN

Mitelefe

A24.

2. Contenido periodístico sobre gaming

Malditos Nerds — Infobae

La Nacion

TN

Pressover News

3. Investigación periodística

Mariel Fitz Patrick (Infobae)

Hugo Alconada Mon (La Nación)

Nicolás Wiñazki (Clarín)

Roberto Navarro (El Destape)

Francisco Olivera (La Nación)

Bruno Yacono (TN)

4. Nota de actualidad

Miguel Wiñazki (Clarín)

Nelson Castro (Perfil)

Stella Garnica (A24)

Pablo Sirvén (La Nación)

Gustavo Noriega (El Observador)

5. Diseño integral

Página/12

Clarín

Cenital

Infobae

Ahora

6. Entrevista o reportaje

María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras (Infobae)

Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri (TN)

Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno (News Digitales)

Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra (Infobae)

Mariana Arias entrevista a Cris Morena (La Nación)

7. Crónica urbana

Facundo Pedrini (Panamá Revista)

Andrés Klipphan (Infobae)

Cristian Alarcón (Revista Anfibia)

Martín Ciccioli (TN)

Gonzalo Rodríguez (A24)

8. Periodista 2025

Hernán De Goni (El Cronista)

Jorge Fontevecchia (Perfil)

Victoria Liendo (Seúl)

Luis Novaresio (Infobae)

9. Documental

Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria (Infobae)

Paralelo 46: la flota depredadora (Clarín)

Dólar: un amor argentino (El Cronista)

Subrogación de vientres (Filo News)

10. Editor periodístico

Valeria Cavallo (Infobae)

Ricardo Roa (Clarín)

Juan Abraham (Revista Gente)

Javier Petersen (El Cronista)

José Del Rio (La Nación)

Estefanía Pozzo (Buenos Aires Herald)

11. Innovación en medios digitales

El Cronista

Clarín

News Digitales

Crónica

Olé

12. Sitio de investigación

DIB

El Archivo

La Política Online

Cenital

13. Sitio de información general

Minuto Uno

Agencia Nova

Rosario Nuestro

MiTelefe

14. Sitio político

La Política Online

El Destape

Realpolitik

La Tecla

El Parlamentario

15. Sitio / contenido de espectáculos

PrimiciasYa (A24)

Pronto

Teleshow (Infobae)

Paparazzi

Chisme

Vision Show

16. Sitio / contenido deportivo

Olé

ESPN

Todo Fútbol

El Gráfico

TyC Sports

Solo Ascenso

17. Columnista destacado en portal web

Alejandro Borensztein (Clarín)

Jaime Durán Barba (Perfil)

Felipe Pigna (Clarín)

Florencia Monfort (Página/12)

18. Sitio del interior

El Marplatense

Mejor Informado

Cadena 3

La Nueva

La Gaceta

19. Columnista político

Facundo Chaves (Infobae)

Adrián Ventura (TN)

Mariano Roa (Clarín)

Luis Majul (El Observador)

Joaquín Morales Solá (La Nación)

Javier Fuego Simondet (La Nación)

20. Analista político

Ernesto Tenembaum (Infobae)

Romina Manguel (El Observador)

Mariana Verón (Infobae)

Eduardo Van der Kooy (Clarín)

Eduardo Aliverti (Página/12)

21. Columnista económico

Sebastián Catalano (Infobae)

Liliana Franco (Ámbito)

Javier Manuel Compte (El Cronista)

Ezequiel Bustos (Clarín)

Guillermo Laborda (El Cronista)

Carlos Burgueño (Perfil)

22. Columnista deportivo

Gustavo Grabia (Infobae)

Román Iucht (La Nación)

Daniel Avellaneda (Clarín)

Cholo Sottile (Infobae y ESPN)

23. Crónica periodística

Osvaldo Bazán (Seúl)

Facundo Pastor (A24)

Ricardo Ragendorfer (Tiempo Argentino)

24. Editorialista

Luis Majul (La Nación)

Carlos Pagni (La Nación)

Roberto Navarro (El Destape)

Ricardo Roa (Clarín)

25. Columnista de opinión

Mónica Gutiérrez (Infobae)

Jonatan Viale (TN)

Daniel Bilotta (La Nación)

Sergio Berensztein (La Nación)

26. Periodista de judiciales

Silvana Boschi (Infobae)

Nicolás Pizzi (La Nación)

Hernán Capiello (La Nación)

Irina Hauser (Página/12)

Lucía Salinas (Clarín)

Alejandra Lazo (Revista Quorum)

27. Columnista de policiales

Federico Fahsbender (Infobae)

Gustavo Carabajal (La Nación)

Ricardo Canaletti (TN)

Mauro Szeta (Vía Szeta)

28. Columnista de espectáculos

Andrea Taboada (Infobae/Teleshow)

Agustín Rey (News Digitales)

Leonardo Ibáñez (Revista Gente)

Pablo O. Scholz (Clarín)

Juan Pablo Godino (A24)

29. Segmento para TV con firma digital

Diego Sehinkman (TN)

Gustavo Sylvestre (C5N)

Rolando Barbano (A24)

Marcelo Longobardi (Perfil)

30. Periodista de sitio del interior

Sebastián Dumont (La Prensa)

Juan Pablo Gorbal (La Nueva)

Sebastián Galligo (Ahora)

31. Aviso publicitario para portales web

"Se quedan con mucho" (Nutrilon - Danone)

"Sabés que estamos" (YPF)

"Algo que sí llega" (Mercado Libre)

32. Columnista de ciencia, salud y vida sana

Dr. Enrique De Rosa Alabaster (Infobae)

Norberto Abdala (Clarín)

Dr. Daniel López Rosetti (Infobae)

Juli Puente (Infobae)

Maritchu Seitún (La Nación)

33. Rubro magazine