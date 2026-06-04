Se entregan los Martín Fierro de Portales Web: Mejor Informado integra la terna de Sitio del Interior

La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) entregará este jueves 4 de junio los Martín Fierro de los Portales Web, destinados a premiar a los servicios periodísticos online. Será la segunda vez que lo haga y Mejorinformado.com figura nominada en el rubro Sitio del interior. La ceremonia, para reconocer a "lo mejor del periodismo digital del año 2025", se hará en el Goldencenter de Parque Norte.
Hay 33 categorías en la nómina: van desde sitios de noticias y columnistas, hasta documentales y avisos publicitarios producidos específicamente para las plataformas online. Como en el resto de los premios que otorga APTRA, los ganadores son elegidos por votación de los miembros de la Asociación.
Mejorinformado.com competirá junto a El Marplatense, Cadena 3, La Nueva y La Gaceta, una terna que reúne a algunos de los principales medios digitales del interior del país.
Será la segunda entrega del galardón, y contará con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón con transmisión de Infobae a partir de las 21. Previamente, a las 19.30, dará inició la alfombra roja
Fundada en 1958, APTRA entrega históricamente los Martín Fierro de radio y televisión y extendió el reconocimiento al ámbito digital en línea con el crecimiento del consumo de noticias en plataformas online.
La gala busca reconocer el crecimiento y la consolidación de los medios nativos digitales en un contexto donde el consumo de noticias y contenidos de actualidad se traslada cada vez más a plataformas web y redes sociales. La creación de una ceremonia exclusiva para portales informativos representa además un reconocimiento institucional al trabajo de las redacciones digitales y a las nuevas formas de producción periodística.
Martín Fierro de Portales Web 2026: todos los nominados rubro por rubro
1. Sitio de noticias argentino
- Infobae
- La Nacion
- Clarín
- El Cronista
- TN
- Mitelefe
- A24.
2. Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds — Infobae
- La Nacion
- TN
- Pressover News
3. Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick (Infobae)
- Hugo Alconada Mon (La Nación)
- Nicolás Wiñazki (Clarín)
- Roberto Navarro (El Destape)
- Francisco Olivera (La Nación)
- Bruno Yacono (TN)
4. Nota de actualidad
-
Miguel Wiñazki (Clarín)
- Nelson Castro (Perfil)
- Stella Garnica (A24)
- Pablo Sirvén (La Nación)
- Gustavo Noriega (El Observador)
5. Diseño integral
- Página/12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora
6. Entrevista o reportaje
-
María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras (Infobae)
- Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri (TN)
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno (News Digitales)
- Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra (Infobae)
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena (La Nación)
7. Crónica urbana
- Facundo Pedrini (Panamá Revista)
- Andrés Klipphan (Infobae)
- Cristian Alarcón (Revista Anfibia)
- Martín Ciccioli (TN)
- Gonzalo Rodríguez (A24)
8. Periodista 2025
-
Hernán De Goni (El Cronista)
- Jorge Fontevecchia (Perfil)
- Victoria Liendo (Seúl)
- Luis Novaresio (Infobae)
9. Documental
-
Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria (Infobae)
- Paralelo 46: la flota depredadora (Clarín)
- Dólar: un amor argentino (El Cronista)
- Subrogación de vientres (Filo News)
10. Editor periodístico
-
Valeria Cavallo (Infobae)
- Ricardo Roa (Clarín)
- Juan Abraham (Revista Gente)
- Javier Petersen (El Cronista)
- José Del Rio (La Nación)
- Estefanía Pozzo (Buenos Aires Herald)
11. Innovación en medios digitales
-
El Cronista
- Clarín
- News Digitales
- Crónica
- Olé
12. Sitio de investigación
- DIB
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
13. Sitio de información general
-
Minuto Uno
- Agencia Nova
- Rosario Nuestro
- MiTelefe
14. Sitio político
-
La Política Online
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
15. Sitio / contenido de espectáculos
- PrimiciasYa (A24)
- Pronto
- Teleshow (Infobae)
- Paparazzi
- Chisme
- Vision Show
16. Sitio / contenido deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports
- Solo Ascenso
17. Columnista destacado en portal web
-
Alejandro Borensztein (Clarín)
- Jaime Durán Barba (Perfil)
- Felipe Pigna (Clarín)
- Florencia Monfort (Página/12)
18. Sitio del interior
- El Marplatense
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
19. Columnista político
-
Facundo Chaves (Infobae)
- Adrián Ventura (TN)
- Mariano Roa (Clarín)
- Luis Majul (El Observador)
- Joaquín Morales Solá (La Nación)
- Javier Fuego Simondet (La Nación)
20. Analista político
- Ernesto Tenembaum (Infobae)
- Romina Manguel (El Observador)
- Mariana Verón (Infobae)
- Eduardo Van der Kooy (Clarín)
- Eduardo Aliverti (Página/12)
21. Columnista económico
- Sebastián Catalano (Infobae)
- Liliana Franco (Ámbito)
- Javier Manuel Compte (El Cronista)
- Ezequiel Bustos (Clarín)
- Guillermo Laborda (El Cronista)
- Carlos Burgueño (Perfil)
22. Columnista deportivo
-
Gustavo Grabia (Infobae)
- Román Iucht (La Nación)
- Daniel Avellaneda (Clarín)
- Cholo Sottile (Infobae y ESPN)
23. Crónica periodística
- Osvaldo Bazán (Seúl)
- Facundo Pastor (A24)
- Ricardo Ragendorfer (Tiempo Argentino)
24. Editorialista
- Luis Majul (La Nación)
- Carlos Pagni (La Nación)
- Roberto Navarro (El Destape)
- Ricardo Roa (Clarín)
25. Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez (Infobae)
- Jonatan Viale (TN)
- Daniel Bilotta (La Nación)
- Sergio Berensztein (La Nación)
26. Periodista de judiciales
- Silvana Boschi (Infobae)
- Nicolás Pizzi (La Nación)
- Hernán Capiello (La Nación)
- Irina Hauser (Página/12)
- Lucía Salinas (Clarín)
- Alejandra Lazo (Revista Quorum)
27. Columnista de policiales
- Federico Fahsbender (Infobae)
- Gustavo Carabajal (La Nación)
- Ricardo Canaletti (TN)
- Mauro Szeta (Vía Szeta)
28. Columnista de espectáculos
- Andrea Taboada (Infobae/Teleshow)
- Agustín Rey (News Digitales)
- Leonardo Ibáñez (Revista Gente)
- Pablo O. Scholz (Clarín)
- Juan Pablo Godino (A24)
29. Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman (TN)
- Gustavo Sylvestre (C5N)
- Rolando Barbano (A24)
- Marcelo Longobardi (Perfil)
30. Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont (La Prensa)
- Juan Pablo Gorbal (La Nueva)
- Sebastián Galligo (Ahora)
31. Aviso publicitario para portales web
- "Se quedan con mucho" (Nutrilon - Danone)
- "Sabés que estamos" (YPF)
- "Algo que sí llega" (Mercado Libre)
32. Columnista de ciencia, salud y vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster (Infobae)
- Norberto Abdala (Clarín)
- Dr. Daniel López Rosetti (Infobae)
- Juli Puente (Infobae)
- Maritchu Seitún (La Nación)
33. Rubro magazine
- Big Bang News
- Filo News