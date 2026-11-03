En menos de 48 horas, la UNCo recibió 920 preinscripciones para el ciclo lectivo 2027

La Universidad Nacional del Comahue registró 920 aspirantes desde el inicio de la preinscripción online, el domingo 1 de noviembre. La convocatoria alcanza a estudiantes de Neuquén y Río Negro y se desarrolla en medio de las dificultades presupuestarias que atraviesan las universidades nacionales. La cifra fue difundida por autoridades de la UNCo durante la tarde de este lunes 2 de noviembre.

Los aspirantes pueden elegir entre más de 80 carreras distribuidas en 17 unidades académicas de Neuquén y Río Negro.

El secretario académico de la institución, Marcelo Loaiza, señaló que las expectativas son mantener o superar la cantidad de ingresantes del año anterior. En declaraciones a Radio Universidad CALF, destacó el interés por la educación pública pese al escenario económico que atraviesan las universidades nacionales.

"La universidad espera mantener, y en lo posible aumentar, el número de inscriptos de este año", expresó Loaiza. Durante 2025, la cantidad de nuevos estudiantes se ubicó en torno a las 10.000 personas.

La UNCo espera mantener o superar los ingresantes de 2026

El inicio de las inscripciones para 2027 encuentra a la universidad con expectativas de crecimiento, aunque sus autoridades reconocen las dificultades que condicionan el funcionamiento de la institución.

«Tenemos expectativas de crecer a pesar de las condiciones sumamente complejas», sostuvo el secretario académico. También describió el momento actual como una etapa crítica para la continuidad y el funcionamiento de las universidades públicas.

Cuántos estudiantes trabajan mientras cursan en la UNCo

Otro de los aspectos señalados por Loaiza fue el cambio en las condiciones socioeconómicas de quienes estudian en la universidad.

Según los datos mencionados por el secretario académico, en 2014 el 26% de los estudiantes trabajaba mientras cursaba, mientras que en 2025 esa proporción llegó al 43%.

El secretario académico de la institución, Marcelo Loaiza.

La variación representa un aumento de 17 puntos porcentuales en poco más de una década y refleja uno de los desafíos que enfrenta la educación superior: la necesidad de compatibilizar las obligaciones laborales con las trayectorias académicas.

Este escenario también plantea interrogantes sobre la permanencia de los estudiantes y las condiciones necesarias para completar una carrera universitaria.

Cómo inscribirse en las carreras de la UNCo para 2027

El proceso de ingreso a la Universidad Nacional del Comahue comenzó el 1 de noviembre de 2026 y tiene una primera etapa de preinscripción por internet.

Los plazos no son iguales para todas las carreras. La mayoría de las unidades académicas recibe aspirantes durante noviembre y diciembre, mientras que otras cuentan con períodos de inscripción previstos para febrero de 2027.

Por ese motivo, quienes quieran comenzar una carrera deberán consultar el calendario específico de la facultad, centro regional o asentamiento universitario correspondiente.

La información oficial se encuentra en el sitio de ingreso de la UNCo, donde está disponible el apartado Ingreso 2027, con el acceso al formulario y los datos necesarios para completar el trámite. La página oficial es ingreso.uncoma.edu.ar

Las inscripciones todavía pueden aumentar

Los 920 aspirantes registrados durante los primeros días no representan el número definitivo de ingresantes para el próximo ciclo lectivo. Las distintas fechas de cierre y los períodos de inscripción que algunas unidades académicas habilitarán en febrero permitirán que la convocatoria continúe abierta durante los próximos meses.

La UNCo buscará mantener o superar los aproximadamente 10.000 nuevos estudiantes registrados en 2025. Mientras tanto, el interés inicial por las carreras vuelve a poner en primer plano la demanda de educación universitaria pública en la región.