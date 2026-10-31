La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) pondrá en marcha este domingo 1 de noviembre el período de inscripción para el ciclo lectivo 2027. La convocatoria incluye más de 80 carreras de pregrado y grado que se dictan en distintas localidades de Neuquén y Río Negro, y representa una nueva oportunidad para quienes buscan comenzar una formación universitaria en la región.

El ingreso tendrá dos instancias obligatorias. Primero, cada aspirante deberá completar un formulario por internet y luego tendrá que presentar la documentación solicitada por la facultad o sede en la que quiera estudiar.

Los plazos cambiarán según la carrera elegida. Algunas unidades académicas recibirán los papeles durante noviembre y diciembre, mientras que otras mantendrán abierta esa etapa hasta febrero del próximo año. También habrá diferencias en la modalidad de entrega, que podrá realizarse de manera presencial o virtual.

Dos unidades académicas tendrán un calendario especial

Quienes quieran estudiar en la Facultad de Ciencias Agrarias o en el Asentamiento Universitario de Zapala deberán esperar hasta febrero de 2027 para iniciar la inscripción. Ambas dependencias concentrarán en ese mes tanto la carga de datos como la recepción de documentación, debido a una actualización tecnológica del sistema de gestión académica SIU Guaraní.

Las fechas exactas todavía no fueron establecidas. La universidad las comunicará más adelante, por lo que los interesados deberán estar atentos a las novedades antes de completar el trámite.

Para el resto de las carreras, el calendario dependerá de cada facultad, centro regional o asentamiento. La información sobre propuestas académicas, requisitos, fechas y vías de contacto está disponible en el sitio ingreso.uncoma.edu.ar, desde el apartado «Ingreso 2027».

La universidad recibió casi 10.000 ingresantes durante 2025

La apertura de una nueva convocatoria se produce en una institución que tiene presencia en distintas ciudades de la Patagonia y recibe estudiantes de múltiples localidades. Durante 2025, la Universidad Nacional del Comahue registró 33.730 alumnos en carreras de pregrado y grado, de acuerdo con la Síntesis Estadística elaborada por la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional.

De ese total, 9.782 comenzaron sus estudios durante el año pasado y 23.948 continuaron sus trayectorias académicas. Además, la institución contabilizó 1.157 egresados, una cifra superior a los 1.094 que habían terminado sus carreras en 2024.

La oferta académica relevada en ese período estuvo integrada por 84 propuestas: 64 carreras de grado y 20 de pregrado. Entre las más elegidas por quienes ingresaron se ubicaron la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Psicología y Medicina. También figuraron Enfermería, Abogacía, Ingeniería en Petróleo, Contador Público, Educación de Nivel Primario, Tecnología Minera y Ciencias de la Computación.

Primera generación en estudiar en la universidad

Los datos permiten conocer también la realidad de quienes llegan a las aulas. Más de la mitad de los nuevos estudiantes, el 55,8%, fueron la primera generación de sus familias en acceder a una carrera universitaria. A su vez, el 34,5% trabajaba mientras estudiaba, una condición que refleja la importancia de compatibilizar la formación con las responsabilidades laborales.

La edad promedio de los ingresantes fue de 24,9 años, aunque los 18 años concentraron la mayor frecuencia. En cuanto a su procedencia, 4.817 estudiantes llegaron desde Neuquén y 4.016 desde Río Negro, mientras que los demás provenían de otras provincias.

Con el inicio del período de inscripción, la UNCo comenzará a recibir a quienes buscan incorporarse a la vida universitaria en 2027. Para evitar inconvenientes, cada aspirante deberá revisar las fechas y condiciones de la carrera elegida, especialmente en las sedes que cuentan con un calendario diferenciado.

Todas las opciones para estudiar

FaDeCS (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)



Carreras:

Abogacía (Sede General Roca)

Profesorado en Comunicación Social (Sede General Roca)

Licenciatura en Comunicación Social (Sede General Roca)

Licenciatura en Sociología (Sede General Roca)

Servicio Social Módulo Roca (Sede General Roca)

Servicio Social Módulo Neuquén (Sede Neuquén)

Preinscripción: Del 01/11/2026 al 26/02/2027

Entrega de Documentación:

Primer período: del 02/11/2026 al 18/12/2026

Segundo período: del 02/02/2027 al 26/02/2027

Horarios de Atención:

General Roca: 10:00 a 12:00 y 14:30 a 17:30

Neuquén (Servicio Social): 09:00 a 12:30 y 13:30 a 16:00

Contacto:

General: inscripciones.legajos@fade.uncoma.edu.ar

Módulo Neuquén: rodrigo.arias@fade.uncoma.edu.ar

FACIMAR (Escuela Marina de Ciencias Marinas)

Carreras:

Licenciatura en Biología Marina

Técnico en Producción Pesquera y Maricultura

Preinscripción: Del 01/11/2026 al 15/02/2027

Entrega de Documentación:

Primer período: del 01/12/2026 al 17/12/2026

Segundo período: del 01/02/2027 al 15/02/2027

Horarios de Atención: De 09:00 a 13:00

Contacto: departamento.alumnos@ibmp.uncoma.edu.ar

FAIN (Facultad de Ingeniería)

Carreras:

Profesorado de Física / Profesorado de Química

Ingeniería Mecánica / Civil / Eléctrica / Electrónica / Petróleo / Química

Licenciatura en Ciencias Geológicas

Preinscripción: Del 01/11/2027 al 15/02/2027

Entrega de Documentación:

Primer período: del 01/12/2026 al 18/12/2026

Segundo período: del 01/02/2027 al 15/02/2027

Horarios de Atención: De 08:00 a 12:00

Contacto: departamento.alumnos@fain.uncoma.edu.ar

FACIAS (Facultad de Ciencias del Ambiente y de la Salud)

Carreras:

Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo

Licenciatura en Saneamiento y Protección Ambiental

Licenciatura en Enfermería (Sedes Neuquén, Allen y Choele Choel)

Preinscripción:

Neuquén y Allen (1° período): del 01/11/2026 al 15/11/2026

Neuquén, Allen y Choele Choel (2° período): del 15/01/2027 al 05/02/2027

Entrega de Documentación:

Neuquén y Allen: 1° período (23/11/2026 al 04/12/2026) | 2° período (10/02/2027 al 26/02/2027)

Choele Choel: Sin recepción en 1° período | Único período (22/02/2027 al 26/02/2027)

Horarios de Atención: Lunes a viernes de 09:00 a 12:30 y 14:00 a 16:30

Contacto: areaingresofacias@gmail.com

FALE (Facultad de Lenguas)

Carreras:

Profesorado de Inglés

Traductorado Público en Idioma Inglés

Preinscripción: Del 01/11/2025 al 27/02/2026

Entrega de Documentación:

Primer período: del 01/11/2026 al 18/12/2026

Segundo período: del 08/02/2026 al 26/02/2026

Modalidad: Virtual (se sube en el formulario de preinscripción)

Marzo: No informado

Atención: Virtual

Contacto: departamento.alumnos@fadel.uncoma.edu.ar

FACIMED (Facultad de Ciencias Médicas)

Carreras:

Medicina

Licenciatura en Nutrición

Preinscripción: Del 01/11/2026 al 12/02/2027

Entrega de Documentación:

Primer período: Sin recepción

Segundo período: del 01/02/2027 al 12/02/2027 (Única recepción en febrero)

Atención: Virtual

Contacto: inscripciones@gefacimed.uncoma.edu.ar

FAHU (Facultad de Humanidades)

Carreras:

Profesorado y Licenciatura en Historia / Letras / Filosofía / Geografía

Tecnicatura en Planificación Ambiental

Profesorado y Licenciatura en Historia (Sede Bariloche)

Preinscripción: Del 01/11/2026 al 26/02/2027

Entrega de Documentación:

Primer período: del 01/12/2026 al 23/12/2026

Segundo período: del 01/02/2027 al 26/02/2027

Horarios de Atención: Neuquén (09:00 a 13:00) | Bariloche (15:00 a 19:00)

Contacto:

Neuquén: departamento.alumnos@fahu.uncoma.edu.ar / alumnos.fh@fahu.uncoma.edu.ar

Bariloche: alumnoshistoria12@gmail.com

FAIF (Facultad de Informática)

Carreras:

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Licenciatura en Sistemas de Información

Profesorado en Informática

Preinscripción: Del 01/11/2026 al 12/02/2027

Entrega de Documentación:

Primer período: del 01/12/2026 al 18/12/2026

Segundo período: del 01/02/2027 al 12/02/2027

Horarios de Atención: De 10:00 a 15:00

Contacto:

Correo: dpto.alumnos@fi.uncoma.edu.ar

Teléfono: 4490300, int. 433

FATA (Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos)

Carreras:

Licenciatura en Gerenciamiento Gastronómico

Licenciatura en Tecnología de los Alimentos

Tecnicatura en Control e Higiene de los Alimentos

Tecnicatura Auxiliar Universitario en Nutrición

Preinscripción: Del 01/11/2026 al 18/12/2026

Entrega de Documentación:

Primer período: del 01/11/2026 al 18/12/2026 (Virtual o presencial)

Segundo período: del 01/02/2027 al 15/02/2027

Horarios de Atención: De 08:00 a 15:00

Contacto: direccion.academica@facta.uncoma.edu.ar

CRUB (Centro Regional Universitario Bariloche)

Carreras:

Ingenierías: Civil, Eléctrica, Electrónica, Química, Mecánica, Petróleo

Licenciaturas: Ciencias Biológicas, Enfermería, Matemática

Profesorados: Ciencias Biológicas, Educación Física, Matemática

Tecnicatura en Acuicultura

Preinscripción: Del 01/11/2026 al 12/02/2027

Entrega de Documentación:

Primer período: del 16/11/2026 al 18/12/2026

Segundo período: del 01/02/2027 al 12/02/2027

Horarios de Atención:

Turnos: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 (turnos de 10 min)

Presencial en Quintral 1250: 09:00 a 13:00 y 14:00 a 15:00

Contacto:

Correo: ingreso@crub.uncoma.edu.ar

WhatsApp: 294 4484765 | Dirección: Quintral 1250, Bariloche

Redes: @uncobariloche (IG) / UNCo – Bariloche (FB)

CURZA (Centro Zona Atlántica - Viedma)

Carreras:

Licenciaturas: Administración Pública, Ciencia Política, Gestión de Empresas Agropecuarias, Psicopedagogía, Enfermería, Recursos Humanos (Ciclo), Arte y Sociedad (Ciclo)

Profesorados: Ciencia Política, Ciencias Agropecuarias, Lengua y Comunicación, Psicopedagogía

Tecnicaturas: Desarrollo Web, Administración de Sistemas y Software Libre, Administración Pública, Gestión Cultural

Preinscripción: Del 01/11/2026 al 16/02/2027

Entrega de Documentación:

Primer período: del 01/12/2026 al 18/12/2026

Segundo período: del 01/02/2027 al 16/02/2027

Horarios de Atención: Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 y 15:00 a 18:00

Contacto:

Correo: ingreso@curza.uncoma.edu.ar

Teléfonos: 02920-422921 / 423772, int. 102

Dirección: Monseñor Esandi y Ayacucho s/n, Viedma

FATU (Facultad de Turismo)

Carreras:

Licenciatura en Turismo

Tecnicatura en Empresas de Servicios Turísticos

Guía Universitario de Turismo (Sedes Neuquén y San Martín de los Andes)

Preinscripción: Del 01/11/2026 al 26/02/2027

Entrega de Documentación:

Primer período: del 01/12/2026 al 18/12/2026

Segundo período: del 04/02/2027 al 26/02/2027

Horarios de Atención: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00

Contacto:

Sede Neuquén: inscripciones@fatu.uncoma.edu.ar

Sede San Martín de los Andes: guiaturismo@smandes.com.ar

CRUSMA / AUSMA (San Martín de los Andes)

Carreras:

Ingeniería en Recursos Naturales

Tecnicatura Universitaria Forestal

Tecnicatura Universitaria en Espacios Verdes

Preinscripción: Del 01/11/2026 al 19/02/2027

Entrega de Documentación:

Primer período: del 01/12/2026 al 18/12/2026

Segundo período: del 01/02/2027 al 19/02/2027

Horarios de Atención: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00

Contacto:

WhatsApp: 2944419831

Correos: ingreso@ausma.uncoma.edu.ar / bienestar.ausma@gmail.com

FACEP / FACE (Facultad de Ciencias de la Educación)

Carreras:

Licenciatura en Educación de Nivel Primario

Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación

Profesorado en Nivel Inicial

Profesorado Universitario de Enseñanza en Educación Primaria

Psicología

Preinscripción: Del 01/11/2026 al 26/02/2027

Entrega de Documentación: Del 02/11/2026 al 26/02/2027 (receptivo desde la apertura web)

Atención: Virtual

Contacto:

departamentodealumnosface@gmail.com

departamento.alumnos@face.uncoma.edu.ar

direccion.general.academica@face.uncoma.edu.ar

FAEA (Facultad de Economía y Administración)

Carreras:

Contador Público Nacional

Licenciatura en Administración / Economía / Matemática

Profesorado Universitario en Matemática / Ciencias Económicas

Ciclo General en Ciencias Económicas

Preinscripción: Del 01/11/2026 al 26/02/2027

Entrega de Documentación:

Diciembre: del 01/12/2026 al 18/12/2026

Febrero: del 15/02/2027 al 26/02/2027

Horarios de Atención: Lunes a viernes de 09:00 a 12:00

Contacto: alumnos.faea@gmail.com

FACA

Carreras:

Ingeniería Agronómica

Tecnicatura Universitaria en Espacios Verdes

Fechas de preinscripción:

Debido a la migración del sistema SIU Guaraní , la preinscripción y entrega de documentación será en el mes de febrero del 2027. Se informará oportunamente la fecha.

CREUZA

Carreras:

Licenciatura en Tecnología Minera

Tecnicatura Universitaria en Topografía

Ingeniería en agrimensura

Fechas de preinscripción: debido a la migración del sistema SIU Guaraní , la preinscripción y entrega de documentación será en el mes de febrero del 2027. Se informará oportunamente la fecha.