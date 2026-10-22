La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) incrementó un 49,9% el monto de las ayudas económicas destinadas a estudiantes, que pasarán de $80.500 a $120.000 mensuales a partir de octubre. La medida fue anunciada durante la última sesión ordinaria del Consejo Superior, órgano en el que participan representantes de los distintos claustros de la comunidad universitaria.

En diálogo con La Segunda Mañana, por AM550, la secretaria de Bienestar Universitario de la UNCo, Laura Franquelli, destacó la importancia de la actualización, aunque aclaró que el incremento debe entenderse en el contexto del atraso acumulado en los montos de las becas y las dificultades presupuestarias que atraviesa la institución.

“Es una buena noticia dentro de una mala noticia, porque la mala noticia es que las becas estaban muy atrasadas. Entonces es un gusto amargo que nos da decir: bueno, estamos haciendo este anuncio, pero en realidad es una reparación más que un aumento, como por ahí sucede en otros tiempos”, expresó la funcionaria.

En ese sentido, Franquelli remarcó que, pese al incremento, la ayuda económica todavía resulta insuficiente para afrontar los gastos que implica cursar una carrera universitaria. “Ahora pasan a $120.000, lo cual sigue siendo bajo”, sostuvo.

El presupuesto universitario, en el centro del reclamo

La actualización de las ayudas económicas se produce en un escenario de dificultades financieras para las universidades públicas. Según explicó Franquelli, las becas se financian con el presupuesto propio de la UNCo, por lo que su evolución está directamente vinculada con los recursos disponibles para el funcionamiento de la institución.

“Lo que pasa es que las becas se desprenden del mismo presupuesto que sabe toda la comunidad, que está muy golpeado, muy atrasado y por el cual estamos reclamando”, señaló.

La secretaria de Bienestar Universitario vinculó esta situación con las movilizaciones de la comunidad universitaria en defensa de la educación pública y el financiamiento del sistema. En particular, mencionó la quinta marcha universitaria como parte de los reclamos por los recursos necesarios para sostener las actividades académicas y las políticas de acompañamiento estudiantil.

“Las becas son parte del presupuesto. Cuando mejoremos nuestros presupuestos, cuando se cumpla la ley de presupuesto universitario, vamos a estar haciendo mejores anuncios y llevando la beca a otro monto”, afirmó.

De esta manera, desde la Secretaría de Bienestar plantean que la mejora anunciada constituye un avance, aunque su alcance sigue condicionado por la situación presupuestaria general de la universidad.

Unas 1.000 ayudas económicas para toda la comunidad universitaria

Actualmente, la UNCo maneja un universo de aproximadamente 1.000 becas de ayuda económica. Sin embargo, según detalló Franquelli, en este momento hay 780 estudiantes que reciben el beneficio, una cifra que puede variar durante el año por situaciones vinculadas con la continuidad de los estudios o la inserción laboral. “Siempre manejamos 1.000 becas, solo de esta que es la de ayuda económica”, explicó.

La funcionaria indicó que la diferencia entre el número previsto y las becas vigentes responde, entre otros factores, al desgranamiento estudiantil. En algunos casos, los beneficiarios abandonan sus estudios, mientras que otros consiguen un trabajo y dejan de necesitar el acompañamiento económico.

“Hay estudiantes que dejan, incluso hay estudiantes que consiguen un trabajo y, bueno, devuelven la beca”, precisó.

Uno de los datos destacados de la convocatoria de este año es que la universidad logró cubrir todas las solicitudes recibidas. De acuerdo con Franquelli, la cantidad de inscriptos no superó el número de ayudas disponibles, lo que permitió otorgar el beneficio a todos los estudiantes que cumplieron con el proceso de inscripción.

“Pasó algo muy interesante y es que se cubrió la totalidad de las demandas. Nadie quedó afuera. Toda la gente que se inscribió pudo acceder a las becas y no hay nadie que haya quedado ni en lista de espera ni por fuera del beneficio”, destacó.

La secretaria consideró que este resultado representa una mejora respecto de años anteriores, cuando la demanda superaba los recursos disponibles y se generaban extensas listas de espera.

Además, aclaró que la distribución no se organiza mediante cupos por facultad o unidad académica. “No hay un cupo por unidad académica”, afirmó.

Cómo se determina quiénes reciben las becas

La asignación de las ayudas económicas se define a partir de una evaluación de la situación socioeconómica de cada estudiante. Franquelli explicó que los criterios se revisan año a año y que en ese proceso también participan representantes estudiantiles agrupados en la Federación Universitaria.

Entre los elementos considerados se encuentra una canasta estudiantil, cuyo valor se actualiza con el tiempo, junto con un registro de las condiciones económicas y familiares de quienes solicitan el beneficio.

“Se observan los ingresos familiares y la condición del estudiante. Se hacía un listado y se trataba de cubrir a aquellos estudiantes que estaban en una situación de mayor vulnerabilidad. Hoy tenemos el mismo criterio”, explicó.

La funcionaria señaló que la cobertura total de las solicitudes de este año también debe analizarse en relación con la existencia de otras políticas de asistencia económica, en particular las impulsadas por el Gobierno de Neuquén.

El alcance de las becas provinciales

La UNCo cuenta con estudiantes de distintas procedencias y desarrolla sus actividades en las provincias de Neuquén y Río Negro. En ese contexto, las ayudas económicas universitarias funcionan como una herramienta de acompañamiento para quienes no acceden a otros programas o necesitan complementar los recursos disponibles.

Franquelli explicó que muchos estudiantes neuquinos que obtienen una beca provincial, cuyo monto es mayor, optan por no solicitar la ayuda de la universidad. Por eso, el beneficio de la UNCo adquiere especial relevancia para quienes no reúnen las condiciones para acceder a esa asistencia o provienen de otras provincias. “Quienes no acceden a esa beca o son de otras provincias son, por ahí, los que más buscan este acompañamiento de la universidad”, indicó.

En esa línea, destacó la importancia de la participación provincial en las políticas de becas, que alcanzan a estudiantes de distintos niveles educativos y amplían las posibilidades de cobertura.

Inscripción y cobertura territorial

Desde Bienestar Universitario también trabajan para agilizar los procedimientos de inscripción mediante herramientas virtuales. El objetivo es facilitar el acceso al beneficio y alcanzar a estudiantes de todo el territorio en el que tiene presencia la universidad.

“La inscripción a becas es para toda la comunidad. Ahora estamos trabajando en hacerlo desde la virtualidad para que sea mucho más ágil”, señaló Franquelli.

El incremento del 49,9% constituye, así, una actualización de una política de acompañamiento fundamental para la permanencia estudiantil. Sin embargo, desde la Secretaría de Bienestar Universitario advierten que el monto continúa por debajo de las necesidades económicas de quienes cursan una carrera.

La cobertura de todas las solicitudes durante este año aparece como un dato positivo para la institución. Al mismo tiempo, el desafío de sostener y ampliar las ayudas permanece ligado al financiamiento universitario y a la capacidad de la UNCo para responder a las necesidades de sus estudiantes.