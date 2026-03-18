En todo febrero la provincia de Neuquén registró un total de 302 siniestros viales, según datos de la Policía de Neuquén y la ONG Bien Argentino. Como consecuencia, 115 personas resultaron con lesiones leves, 25 con heridas de gravedad y 4 fallecidos en el lugar del hecho.

Al sumar las estadísticas de enero y febrero, el acumulado alcanza los 589 incidentes de tránsito, con 223 lesionados leves y 45 heridos graves en lo que va del año.

Expertos destacan que si bien se nota una leve disminución en la cantidad de siniestros en comparación con el mismo período de 2025, preocupa la alta mortalidad, ya que cada vez hay más accidentes con fallecimientos.

En lo que va de 2026, ya se contabilizan 16 víctimas fatales, una cifra que se mantiene cercana a los niveles registrados durante el primer cuatrimestre del año pasado.

Las cifras reflejan una problemática persistente en materia de tránsito, donde, si bien se evidencian mejoras parciales en la cantidad de hechos, el impacto en términos de vidas humanas sigue siendo motivo de preocupación.

Las ciudades con más accidentes

En el ránking de las ciudades con mayores cantidades de siniestros, encabezan Neuquén, Centenario , Zapala , San Martin de los Andes , Cutral Co, Plaza Huinul/Piedra del Águila/ Picún Leufú y San Patricio del Chañar/ Añelo.