El Mercado Concentrador abrirá dos sábados al mes en septiembre y octubre: cuál es el motivo

El Mercado Concentrador de Neuquén abrirá dos sábados al mes en septiembre y octubre para que puedan acercarse las personas que no puedan asistir durante los días de semana. Se adelantó además una hora el horario de apertura para los clientes que llegan del interior.

Diego Molina, presidente de la entidad, habló en AM550 y dijo que “adelantamos solamente una hora el momento de apertura por un reclamo de los clientes del interior que deben viajar a la Cordillera y que se les cortan los caminos por las nevadas”.

“Se decidió además abrir algunos sábados que era una reclamo que teníamos desde que abrimos el Mercado de Sabores, haremos una prueba piloto cuatro fines de semana. Ya se implementó la medida, el horario de apertura es 12.30 para los camiones del interior”, detalló el funcionario.

Afirmó en ese sentido que “son dos sábados en septiembre y dos en octubre para que el público pueda acercarse si no puede durante la semana”.

Por otro lado, Diego Molina se refirió al Parque Agroalimentario que se llevará a cabo en la zona. “Son 30 terrenos que estamos vendiendo de los cuales se vendieron 20 y estamos en un 70% de avance de obras, trabajamos para ver si llegamos cuanto antes a entregar los lotes”, manifestó y agregó que “hay empresas que nos piden si podemos acelerar para empezar a construir sus instalaciones en verano”.

Explicó en AM550 que “hay un predio de ocho hectáreas y la idea era que las empresas pudieran tener un lugar con servicios disponibles. Ya tenemos las cloacas, agua y gas y está casi al 70% la carpeta asfáltica en calles de 25 metros de ancho para que puedan movilizarse dentro del parque camiones de gran porte”.

“Después viene el tendido de la red eléctrica y las obras menores que son garita de ingreso, cerco perimetral y algunos otros trabajos”, comentó Molina.

Todas las empresas que se instalan son alimenticias y, en ese sentido, Diego Molina destacó fábricas de helados de helados, de dulces y viandas para el servicio petrolero.

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