El Mercado Concentrador del Neuquén modificará desde este miércoles 19 de agosto su horario de atención de martes a viernes, que pasará a ser de 12:30 a 17:30, una hora antes que el esquema vigente. Los lunes, en tanto, continuará funcionando de 6 a 11. La modificación surge a partir de pedidos reiterados de los clientes y será evaluada para conocer su funcionamiento y la respuesta del público. De esta manera, quienes tengan disponibilidad durante el mediodía podrán acercarse al predio y realizar sus compras con mayor anticipación.

La principal novedad llegará en septiembre, cuando el Mercado comenzará a abrir dos sábados al mes, de 9 a 13. Las primeras fechas confirmadas serán el 5 y 12 de septiembre, mientras que en octubre abrirá sus puertas los días 3 y 10.

La incorporación de los sábados apunta especialmente a quienes, por sus horarios laborales o actividades durante la semana, no pueden acercarse al Mercado en sus jornadas habituales. La iniciativa también representa una nueva oportunidad para los productores y operadores que comercializan allí sus productos.

Con estos cambios, el Mercado Concentrador busca acercar su propuesta a más vecinos y facilitar el acceso a alimentos frescos y de calidad, con una amplia variedad y precios mayoristas en un mismo espacio.