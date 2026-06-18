Este jueves 18 y viernes 19 de junio se está realizando una feria de venta de corderos y chivitos del norte provincial en el Mercado Concentrador de Neuquén, de 13.30 a 17.30. En diálogo con el programa Entretiempo de AM550, el presidente del Mercado Diego Molina hizo un balance de las ventas hasta ahora.

Molina comenzó aclarando que se hizo un acuerdo para que el Mercado de Centenario preste el espacio, para la venta organizada por la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc). Es la segunda vez que se hace el evento y, tras la primera jornada, se tiene pensado realizar más ferias. "La realidad superó la expectativa" indicó Molina.

Cómo van las ventas y cómo asegurar el tuyo

Previo a la apertura del Mercado, este jueves ya había más de 200 chivitos y corderos encargados y en el ingreso incluso había fila de vecinos que se habían acercado por los precios accesibles. La reserva anticipada se puede hacer al teléfono 2942 469860 y se cuenta con todos los medios de pago.

El presidente del Mercado Concentrador reiteró que el chivito sale $160 mil y el cordero $170 mil. También se venden conservas de chivos, a $15 mil el frasco.

"Ellos compran los animales a los productores del norte, los faenan en sus plantas en Chos Malal y durante el año salen a venderlos. Esta es la segunda vez y están coordinando ventas con La Rural de Buenos Aires en las vacaciones de invierno", explicó sobre la cadena.

Además manifestó que es una oportunidad para darse una mano entre las empresas y acercar la producción del interior al consumidor.

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