La temporada de nieve todavía tiene mucho para ofrecer en Neuquén. Durante septiembre, los residentes de la provincia podrán aprovechar financiación sin interés y descuentos para volver a la cordillera, esquiar, hospedarse, alquilar indumentaria y equipos, cargar combustible y disfrutar de propuestas gastronómicas.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales a través del Mes del Residente, una propuesta que busca mantener el movimiento turístico durante septiembre y, al mismo tiempo, facilitar que los neuquinos puedan disfrutar de los destinos de montaña.

Los beneficios alcanzan a Chapelco, Lago Hermoso Ski Resort, Cerro Bayo, Caviahue y el Parque de Nieve Batea Mahuida, además de hoteles, hosterías, comercios y servicios vinculados a la actividad turística.

Chapelco mantiene su temporada durante septiembre.

Hasta 12 cuotas para volver a la nieve

Uno de los principales atractivos está en la financiación ofrecida por el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

En los centros de esquí y en los comercios de alquiler de indumentaria y equipos se podrán realizar compras de hasta 12 cuotas sin interés todos los días con Confiable, mientras que con tarjetas Visa y Mastercard habrá financiación de hasta seis cuotas.

También habrá opciones para quienes elijan quedarse en la cordillera. En los hoteles del ISSN, las estadías podrán abonarse todos los días en hasta seis cuotas sin interés con Confiable, Visa y Mastercard.

En las Hosterías de Neuquén, el beneficio estará disponible de jueves a domingo: hasta seis cuotas con Confiable y hasta tres cuotas con Visa y Mastercard.

A su vez, los comercios de Aluminé, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue ofrecerán todos los días hasta seis cuotas sin interés con Confiable, Visa y Mastercard.

Batea Mahuida ofrecerá esquí y otras actividades hasta fin de mes.

También hay descuentos para cargar combustible y salir a comer

El beneficio para los residentes no queda limitado a la nieve. Durante septiembre también habrá promociones para dos gastos habituales de una escapada a la cordillera: combustible y gastronomía.

Los martes, quienes utilicen tarjetas premium Visa o Mastercard podrán acceder a hasta 25% de ahorro en combustible, con un tope de reintegro de $12.000.

Los miércoles, la misma combinación de tarjetas permitirá obtener hasta 25% de descuento en gastronomía, también con un tope de reintegro de $12.000.

De esta manera, las promociones abarcan distintos momentos de una salida: desde el viaje hasta el alojamiento, pasando por los equipos, los servicios turísticos y las comidas.

Los residentes podrán acceder a cuotas para disfrutar de la nieve.

La nieve todavía tiene varias semanas por delante

La propuesta llega cuando la temporada invernal mantiene actividad en distintos puntos de la provincia y las condiciones de nieve permiten extender las propuestas durante septiembre.

Chapelco mantendrá su temporada hasta fines de septiembre, mientras que Lago Hermoso continuará abierto de acuerdo con la disponibilidad de nieve. En Cerro Bayo, la actividad se extenderá durante las últimas semanas del mes.

En Caviahue, la temporada está prevista hasta fines de septiembre y existe además la posibilidad de prolongar la actividad hacia el fin de semana largo de octubre.

Por su parte, Batea Mahuida tiene previsto funcionar al menos hasta fines de septiembre con propuestas de esquí, snowboard y trineos, además del alquiler de equipos y la escuela de esquí.

Una temporada que todavía tiene mucho movimiento

La extensión de la temporada se da después de un invierno con una importante circulación turística en la provincia.

Entre el 29 de junio y el 23 de agosto, Neuquén recibió 193.456 turistas, que generaron más de 590.000 pernoctes y un impacto económico superior a los $185.000 millones en consumo.

Con la nieve todavía presente y promociones vigentes durante todo septiembre, la cordillera neuquina suma una nueva oportunidad para que los residentes puedan organizar una escapada y aprovechar los beneficios disponibles en distintos destinos.