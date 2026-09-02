La nieve no se va: Neuquén extiende la temporada hasta septiembre en sus centros de esquí

Los centros de nieve de Neuquén mantienen su actividad durante septiembre a partir de las buenas condiciones climáticas y de la importante acumulación de nieve registrada en distintos sectores de la cordillera. Chapelco, Lago Hermoso, Cerro Bayo, Caviahue y el Parque de Nieve Batea Mahuida continuarán con propuestas para residentes y turistas durante el inicio de la primavera.

La extensión de la temporada acompaña el movimiento turístico que registra la provincia. De acuerdo con los datos relevados por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de Turismo, entre el 29 de junio y el 23 de agosto se contabilizaron 193.456 turistas recorriendo Neuquén, más de 185 mil millones de pesos en consumo turístico y 590.207 pernoctes en establecimientos habilitados.

“Estamos transitando una temporada invernal que mantiene un movimiento sostenido. Desde el Gobierno estamos generando las condiciones para que el turismo siga creciendo: mejorando rutas, servicios, conectividad e infraestructura y acompañando la inversión privada”, destacó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

“Cada turista que recorre Neuquén genera movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y prestadores, y eso significa más actividad y más oportunidades para los neuquinos”, remarcó la ministra.

En cuanto a las condiciones de cada centro invernal, en San Martín de los Andes, el centro de esquí Chapelco continuará con su temporada hasta fines de septiembre. La montaña cuenta con 29 pistas y 12 medios de elevación, además de propuestas de esquí y snowboard, escuela para distintos niveles y actividades de nieve para toda la familia. Su ubicación y orientación, junto con el bosque nativo que protege las pistas del viento, favorecen la conservación del manto nival durante la temporada.

También en el corredor de los Siete Lagos, Lago Hermoso Ski Resort tiene previsto mantener la actividad hasta fines de septiembre, de acuerdo con la evolución de las nevadas, las temperaturas y la disponibilidad de nieve. Ubicado sobre la Ruta Nacional 40, a 25 minutos de San Martín de los Andes, ofrece seis kilómetros para esquí, snowboard y esquí de fondo, además de caminatas con raquetas, motos de nieve, cabalgatas blancas y propuestas para distintos niveles. El centro también cuenta con un sistema de fabricación de nieve que contribuye a sostener las condiciones de las pistas.

En Villa La Angostura, Cerro Bayo prolongará la actividad para esquiadores durante las últimas semanas de septiembre. Las recientes nevadas permitieron recuperar y sostener el manto de nieve en la montaña, con acumulaciones de hasta 95 centímetros en la cota 1.810 y 80 centímetros en la cota 1.500. La cobertura permite además realizar actualmente el descenso esquiando hasta la base.

El centro de esquí Caviahue proyecta mantener la temporada invernal hasta fines de septiembre y vincular la actividad con el fin de semana largo de octubre. La abundante acumulación de nieve permitió mejorar las perspectivas respecto de la temporada anterior y sostener las propuestas de esquí, excursiones y termas. Las nuevas nevadas previstas para los próximos días también permitirán acompañar el mantenimiento de las condiciones de las pistas y prolongar la actividad turística en la localidad.

En Villa Pehuenia-Moquehue, el Parque de Nieve Batea Mahuida continuará abierto al menos hasta fines de septiembre. Actualmente registra más de un metro de nieve compactada en la base y casi dos metros en el sector de la cumbre, condiciones que permiten mantener las propuestas de esquí, snowboard y trineos. El parque también cuenta con alquiler de equipamiento y escuela de esquí para distintos niveles de experiencia.

La continuidad de los centros invernales durante septiembre permite ampliar y sostener el movimiento turístico en las localidades cordilleranas. La combinación de nieve acumulada, nuevas precipitaciones y condiciones favorables en la montaña genera un escenario que permite extender la temporada y ofrecer alternativas para disfrutar de Neuquén durante las primeras semanas de la primavera.